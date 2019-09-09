Son Dakika Haberleri: Başkan Altun'dan eğitime destek
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Başkan Altun'dan eğitime destek

21 dakika önce

Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, 2019-2020 eğitim öğretim yılında da eğitime destek vereceklerini belirtti.

Başkan Altun'dan eğitime destek, System.String[]

Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, 2019-2020 eğitim öğretim yılında da eğitime destek vereceklerini belirtti.


Başkan Altun, geleceğin teminatı çocuklara Selim Belediye olarak her zaman destek verdiklerini ve bu yılda destekleri hız kesmeden sürdüreceklerini kaydetti.


Başkan Coşkun Altun, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Selim'de okullara ziyaret yaparak öğrencilerle bir araya geldi. Bir süre öğrencilerle sohbet eden Altun, öğrencilere her türlü sorun ve sıkıntılarında yanlarında olduğunu ve belediyenin kapısının öğrencilere her zaman açık olduğunu vurguladı.


Eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileklerinde de bulunan AK Partili Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, "2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılının sevgili öğrencilerimize, değerli öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını temenni eder, başarılar dilerim...Selim Belediyesi olarak 2018-2019 Eğitim ve öğretim yılında olduğu gibi bu eğitim yılında da aynı desteklerimize hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.


Başkan Coşkun Altun, daha sonra öğretmenlerle buluştu. Altun, bir süre öğretmenlerle sohbet ettikten sonra makamına geçti. - KARS

Coşkun Altun, Selim, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:36 Kaynak: İHA
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