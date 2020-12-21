Başkan Altun, hayırsever Çelikten'i misafir etti - Son Dakika

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, hayırsever Keziban Çelikten'i misafir etti.

Başkan Altun,"Belediye, hayırsever dayanışmasının en güzel örnekleri ilçemizde sergilenmeye devam ediyor. Bugün bizlere ulaşan ve ilçemizde iki çeşme ve mağdur bir üreticimize nakdi destekte bulunan Keziban Çelikten'i misafir ettik. Değerli katkıları için kendilerine teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlarını kabul etsin" dedi.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma adına yapılan desteklerin çok anlamlı olduğunu söyleyen başkan Altun,Gönlü güzel hayırsever vatandaşlarımıza yapmış oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum, bu anlamda bir köprü vazifesi görmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Hayırsever Keziban Çelikten ise vesile olup yardımcı oldukları için Başkan Altun'a teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ