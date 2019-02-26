Son Dakika Haberleri: Başkan Altun Mazbatasını Aldı

Başkan Altun Mazbatasını Aldı

1 saat önce

Araban Ziraat Odasının yeni başkanı Hasan Altun, mazbatasını aldı.

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Araban Ziraat Odasının yeni başkanı Hasan Altun, mazbatasını aldı.

Araban Ziraat Odasının genel kurulunda başkanlığına seçilen Hasan Altun, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Anıl Seçilmiş'ten aldı.

Altun, çiftçilere kendisine destekleri için teşekkür ederek, "Allah'ın izniyle, 4 yıllık görev sürem boyunca ilçe merkezi ve kırsalındaki odamıza kayıtlı 6 bin 514 çiftçimiz ile istişare halinde olacağız. Odamızda yapılacak yeniliklerle çiftçilerimize hizmet edeceğiz. Üreticilerimize yönelik seminerler düzenleyerek, mevcut tarım ürünlerine alternatif ürünler eklemenin yollarını arayacağız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:03 Kaynak: AA

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