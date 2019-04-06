Son Dakika Haberleri: Başkan Altun Mazbatasını Aldı

Başkan Altun Mazbatasını Aldı

1 saat önce

Kars Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, mazbatasını aldı.

Başkan Altun Mazbatasını Aldı, System.String[]
Kars Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, mazbatasını aldı.

Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kazanan AK Partili Belediye Başkanı Coşkun Altun, mazbatasını alarak görevine başladı.

Yerel seçimlerinde sandığa gidip oy kullanan demokrasiyi tecelli ettiren ve sahip çıkan tüm seçmenlere teşekkür eden Belediye Başkanı Coşkun Altun, "Bize bu başarıyı nasip ve taktir eden Allah'a sonsuz senalar olsun. Evet, mutluyuz, gururluyuz çünkü başardık, Çünkü Hepimiz Selimliyiz. Yapılan seçimin sonuçları kısaca değerlendirecek olursak, dokunamadığımız gönül, uzatamadığımız el olmadı. Herkesi kucakladık. Bize güvendiler ve yeniden bana bu görevi verdiler" dedi.

Selim'de hayata geçirdiği önemli projelerle dikkatleri üzerine çeken ve 2019 seçimlerinde partisi tarafından tekrar aday gösterilen Belediye Başkanı Coşkun Altun, Selimlilerin oylarını alarak yeniden başkan seçildi. Altun, mazbatasını almasıyla birlikte makamına gelerek kaldığı yerden çalışmalarına start verdi. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:46 Kaynak: İHA

Selim, Kars, Coşkun Altun, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Köyde Çıkan Seçim Kavgası Kente Taşındı! 4 Kişiyi Sopalarla Dövdüler Kars'ta Muhtarlık Kavgası: 4 Yaralı İnşaatın Altıncı Katında Ölen İşçinin Cenazesi Vinçle İndirildi Kars'ta Cıvaya Temas Eden 8 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 13:30:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Altun Mazbatasını Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]