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Başkan Altun, "Sorunlarımıza birlikte çözümler üretiyoruz"

7 saat önce

İlçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulunan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, "Bünyan'ımızı birlikte yönetip sorunlarımıza birlikte çözümler üretiyoruz" dedi.

Başkan Altun,

İlçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulunan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, "Bünyan'ımızı birlikte yönetip sorunlarımıza birlikte çözümler üretiyoruz" dedi.


Hemen her fırsatta esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösteren Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, İlçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulunarak, esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi.


Başkan Altun,"İlçe merkezimizde esnaflarımızı ve hemşehrilerimizi ziyaret ederek keyifli sohbetlerine ortak olduk. Her fırsatta hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz çünkü, hep birlikte hareket edip birbirimize öneri ve katkı sunarak Bünyan'ımızı birlikte yönetip sorunlarımıza birlikte çözümler üretiyoruz. İç içe olmaktan mutluluk ve huzur bulduğum kıymetli hemşehrilerime samimiyetleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Özkan Altun, Bünyan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:46 Kaynak: İHA
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