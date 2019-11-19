Son Dakika Haberleri: Başkan Altun, sosyal medyadan gelen daveti kırmadı
Son Dakika Güncel Başkan Altun, sosyal medyadan gelen daveti kırmadı - Son Dakika

Başkan Altun, sosyal medyadan gelen daveti kırmadı

6 saat önce

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, sosyal medya hesabı üzerinden kendisini davet eden mahalle sakinini ziyaret etti.

Başkan Altun, sosyal medyadan gelen daveti kırmadı, System.String[]

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, sosyal medya hesabı üzerinden kendisini davet eden mahalle sakinini ziyaret etti.


Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan ve "Selam Belediye Başkanım ben Cumhuriyet Mahallesi Kurtuluş Sokak sakinlerindenim. Sizi mahallemize davet etsem gelip sorunlarımızı göre bilirmisiniz?" mesajını ulaştıran Nur Albayrak'ın davetini geri çevirmedi.


Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Altun," Sosyal medya başta olmak üzere vatandaşlarımız tarafından gelen bütün öneri, yorum ve talepleri okuyor dikkate alıyoruz. Nur Albayrak hanımefendinin sosyal medyadan yaptığı davet üzerine kendilerini kırmayarak Cumhuriyet Mahallesi Kurtuluş Sokak sakinleriyle bir araya geldik. Mahalle muhtarımız Ömer Erden ve ilgili ekiplerimizle Nur hanım ve komşularının isteklerini dinledik. Mahalle sakinlerimizin çocuklarımız için bir park talebi var.Bizlerde bu eksiğin farkındayız inşallah en kısa sürede bunu çözeceğiz. Hemşehrilerimizin gönül kapısını açtıysak ne mutlu bizlere! Bize evlerini ve gönül kapılarını sonuna kadar açan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.


Başkan Altun'a davetini kırmadığı için teşekkür eden Nur Albayrak ise,"Komşularıma başkan gelecek dediğimde inanmamışlardı. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Beni ve komşularımı kırmadı ve gelip sorunlarımızı, isteklerimizi dinledi" diye konuştu.


Mahalle Muhtarı Ömer Erden ve Kurtuluş Sokak sakinleri de Başkan Altun'a ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:22 Kaynak: İHA
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