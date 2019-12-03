Son Dakika Haberleri: Başkan Altun'un Dünya Engelliler Günü mesajı
Son Dakika Yaşam Başkan Altun'un Dünya Engelliler Günü mesajı - Son Dakika

Başkan Altun'un Dünya Engelliler Günü mesajı

6 saat önce

Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Altun'un Dünya Engelliler Günü mesajı, System.String[]

Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Başkan Altun, engelli vatandaşların hayatın tüm alanlarında varlık göstermelerine yardımcı olma hususunda devlete de topluma da önemli görevler düştüğünü belirtti.


Son yıllarda engellilere yönelik özellikle farkındalık çalışmalarının olumlu sonuçlar verdiğine dikkat çeken Başkan Coşkun Altun, "Engelli bireylerimizi topluma kazandırmak ve hayatlarını kolaylaştırabilmek için küçük büyük herkesin, hepimizin yapabileceği birçok şey var. Bizlerde Selim'de farkındalık ve erişebilirlilik çalışmalarına hız verdik. Hayat bir imtihan ve hepimiz farklı bir şekilde imtihan oluyoruz. Yarınımız için kendimizin dahi engelli olmayacağımıza dair bir garantimiz yok. Engelli olmak bir tercih meselesi değil. Bu nedenle engelli kardeşlerimizin işini kolaylaştırmak, önlerini açmak ve onların hayatlarını kolaylaştıracak projelerle onları mutlu etmek bizim için bir insanlık vazifesidir. Hepimize düşen en önemli görev, engelli kardeşlerimizin günlük hayatta daha fazla var olmalarını sağlamak ve engelli bireylerimizi topluma faydalı birer fert olarak hayata kazandırmaktır" dedi.


Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Sosyal devletin amaçlarından birisi, engellilerin eğitim, sağlık, spor, kültür, istihdam ve rehabilitasyon gibi yaşamsal hizmetlerden yararlanmaları, temel haklarını etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamaktır. Engellilerimizin hayata engelsiz bir şekilde katılımlarının sağlanması ve yaşam standartlarının yükseltilmesi için toplum olarak, birey olarak, kurum ve kuruluşlar olarak hepimize ayrı ayrı görev ve sorumluluklar düşmektedir. Belediyemiz her zaman engelli bireylere engelsiz bir yaşam sağlamak için hizmet üretmeyi kendisine görev edinmiştir. Belediye olarak bu insanlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak, çözüme ulaşılabilmelerini sağlayacak tüm hizmetleri sunmaya çalışıyoruz. Düzenli olarak engelli öğrencilerimiz ve ilçemizde tespit ettiğimiz engelli ailelere ziyaretler yapıp talepleri ve ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle engelli vatandaşlarımıza sahip çıkmayı bir insanlık görevi olarak görüyor ve bu haftanın engelli vatandaşlarımızın sorunları konusunda hassasiyetin, farkındalığın ve bilincin artması ve nihayetinde tüm engellerin kaldırılması temennisiyle, 3 Aralık Dünya Engelliler gününde tüm engelli kardeşlerimize yaşam sevinci, huzuru ve mutluluğu dolu günler diliyorum." - KARS

Dünya Engelliler Günü, Coşkun Altun, Selim, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:20 Kaynak: İHA
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