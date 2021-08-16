Başkan Amca'dan LGS öncesi MEBGEM'e moral ziyareti - Son Dakika
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Başkan Amca'dan LGS öncesi MEBGEM'e moral ziyareti

16.08.2021 21:32
Başkan Amca'dan LGS öncesi MEBGEM'e moral ziyareti

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, yarın düzenlenecek LGS sınavı öncesi MEBGEM'de eğitim alan öğrencilerle bir araya geldi.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, yarın düzenlenecek LGS sınavı öncesi MEBGEM'de eğitim alan öğrencilerle bir araya geldi. Gençlere 'Nutuk' hediye eden Başkan Pehlivan, pandemi döneminde öğrencileri sınavlara hazırlayan MEBGEM öğretmenlerine de teşekkür etti.

"BİZ HER ZAMAN YANINIZDAYIZ"

"Sınavlar; eğitimin olağan parçalarıdır ve başarının tek kriteri değildir" diyen Başkan Pehlivan, "Sınavlar sadece bir aşamadır. Başarı ya da başarısızlığı her şeyin başlangıcı ya da sonu olarak görmeyin. Bizler ve aileleriniz her zaman yanınızdayız. Pandemi sürecine rağmen hepinizin LGS'de başarılı olacağına gönülden inanıyorum. Cenabı Allah geleceğinizi güzel eylesin, sizlere zihin açıklığı versin. Sınava büyük bir azim ve özveriyle hazırlanan sizlerin ve her zaman destekleriyle evlatlarının yanında olan ailelerinizin sınav heyecanını paylaşıyor, tüm öğrencilerimize sınavlarında başarılar diliyorum" dedi.

ÇİÇEKLİ TEŞEKKÜR

MEBGEM öğrencileri de, hem ziyaretleri hem de Nutuk hediyeleri için Başkan Pehlivan'a çiçek vererek teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Başkan Amca'dan LGS öncesi MEBGEM'e moral ziyareti - Son Dakika

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