Son Dakika Haberleri: Başkan amcalarıyla şarkı söylediler, oyun oynadılar
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Başkan amcalarıyla şarkı söylediler, oyun oynadılar

3 dakika önce

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yeni eğitim öğretim yılının açılmasıyla yola koyulan Mobil Anaokulu'nun minik öğrencilerini ziyaret etti.

Başkan amcalarıyla şarkı söylediler, oyun oynadılar, System.String[]

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yeni eğitim öğretim yılının açılmasıyla yola koyulan Mobil Anaokulu'nun minik öğrencilerini ziyaret etti.


3-6 yaş grubunda eğitim gören miniklerle sohbet eden Köse, öğrencilerle şarkı söyledi, oyun oynadı. Mobil Anaokulu hizmeti ile anaokuluna gidemeyen çocukların okul öncesi eğitimine katılmasını kolaylaştırmayı hedeflediklerini kaydeden Köse, "Haftanın beş günü hizmet veren anasınıfı şeklinde dizayn ettiğimiz mobil anaokulumuz ile eğitimi çocuklarımızın ayağına götürüyoruz. Mobil anaokulunda yavrularımız boyama yapmayı, sayı saymayı, kalem tutmayı, hikayeler dinleyerek hayal kurmayı öğreniyor. Bununla birlikte yine oyunlar oynuyor. Çocuklarımızın yüzündeki gülümseme hiç eksilmesin" dedi.


Bu otobüs çok farklı


Haftada 5 gün toplamda 10 mahallede hizmet veren Mobil Anaokulu'nda yeni dönemde 120 minik öğrenci eğitim alıyor. Sabah ve öğle grubu olmak üzere günde iki mahalleyi ziyaret eden otobüs, her mahallede 3 saat eğitim veriyor. Oyuncaklarla dolu otobüste eğlenirken öğrenen minikler, oyun saati, hikaye saati, yemek saati gibi uygulamalarla dolu dolu bir gün geçiriyor. - ANKARA

Murat Köse, Mamak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:01 Kaynak: İHA
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