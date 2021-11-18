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Başkan amcası talimat verdi, Deniz Kayra'nın hayali gerçek oldu - Son Dakika

Başkan amcası talimat verdi, Deniz Kayra'nın hayali gerçek oldu

18.11.2021 09:57
Başkan amcası talimat verdi, Deniz Kayra'nın hayali gerçek oldu

11 yaşındaki Deniz Kayra Görentaş, İstanbul'da meydana gelen bir uçak kazasından yaralı olarak kurtulmuştu. Deniz kayra, korkularına rağmen uçma sevdasından hiç vazgeçmedi.

Başiskele'deki evlerinde her gün İzmit Körfezinde denetleme yapan Kocaeli Büyükşehir'in deniz uçağını seyre dalardı. Uçağı yakından görmek ve pilotla tanışma hayali kuran Deniz Kayra en sonunda dayanamadı ve Başkan amcasına sosyal medyadan mesaj attı. Başkan Büyükakın da, küçük Deniz Kayra'nın ricasını kırmadı. Deniz Kayra Görentaş, Büyükşehir'in deniz uçağını görmek ve pilotla tanışmak için gittiği Sekapark'ta büyük bir sürprizle karşılaştı. Başkan amcası, Deniz Kayra'nın da denetim uçuşuna katılması talimatını vermişti. Bu haberle çok mutlu olan Deniz Kayra, körfezin üzerinde uçarken hem en büyük hayaline kavuştu hem de uçak korkusunu yendi.

UÇAK KAZASINDAN KURTULMUŞTU

Geçtiğimiz yıl Sabiha Gökçen Havalimanında yaşanan olayda pistten çıkan uçakta yaralanan yolcular arasında Deniz Kayra Görentaş da vardı. Kazadan yaralı olarak kurtulan Deniz Kayra çok korktu ve uçma sevdasına rağmen bir daha uçağa binemedi. Ancak Başiskele'deki evlerinin üzerinden her gün uçan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin deniz uçağını gördükçe, pilotla tanışmak ve uçağı yakından görmek istedi. En sonunda sosyal medyadan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a ulaştı.

SOSYAL MEDYADAN BAŞKAN AMCASINA ULAŞTI

Başkan amcasına durumunu yazan Deniz Kayra, her gün evlerinin üzerinden geçen uçağı yakından görmek ve pilotla tanışmak istediğini anlattı. Başkan Büyükakın da, Deniz Kayra'nın bu masum ve güzel isteğinin hemen yerine getirilmesi talimatını verdi. Her ikisi de Başiskele'de öğretmen olarak görev yapan annesi Hanife Görentaş ve babası Cihat Görentaş ile Büyükşehir'in deniz uçağı istasyonuna gelen küçük Deniz Kayra, burada büyük bir sürprizle karşılaştı.

BAŞKAN AMCASI ONA SÜRPRİZ YAPTI

Annesi ve babasıyla geldiği Sekapark sahilindeki istasyonda pilot Hakan Osanmaz ile tanışan küçük Deniz Kayra, ilk önce uçağın etrafında hayranlıkla dolaştı. Uçakla ilgili sorular soran Deniz Kayra, kendisini bekleyen sürprizden habersizdi. Pilot Osanmaz kendisini arayan Başkan Büyükakın'ın Deniz

Kayra ve ailesine selamları ve sevgilerini ilettikten sonra Başkan amcasının onu uçakla körfezin üzerinde uçurması talimatını verdiğini söyledi. Bu haberle çok mutlu olan Deniz Kayra, adeta sevinçten havalara uçtu.

KÖRFEZİN ÜZERİNDE BİR KUŞ GİBİ SÜZÜLDÜ

Ardından annesi ve babasıyla beraber uçağa binen Deniz Kayra, yardımcı pilot koltuğuna oturdu. Hakan pilotun yönlendirmelerine uyarak uçağın kalkış talimatını veren Deniz Kayra, İzmit Körfezinin üzerinde bir kuş gibi süzülmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadı. Denetim uçuşu sırasında kısa sürede uçuş korkusunu yenen Deniz Kayra, bir süre sonra adeta yıllardır uçak kokpitindeymiş gibi İzmit Körfezinin üzerinde adeta kuş misali süzülmeye başladı. Yolculuk bitip tekrar karaya ayak bastıklarında Deniz Kayra hala mutluluktan uçuyordu.

AİLEDEN BAŞKAN!A TEŞEKKÜR

Deniz Kayra'nın annesi ve babası da en az onun kadar mutluydu. Baba Cihat Görentaş, ''Kazadan sonra hayatımızın en uzak noktasında belki de uçaklar vardı. Ama böyle bir imkân herkese nasip olmaz. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz'' dedi. Başta endişeleri olduğunu paylaşan anne Hanife Görentaş ise ''Deniz Kayra o anın tadını çıkardı. Onunla beraber biz de çok mutlu olduk'' ifadesini kullandı.

DENİZ KAYRA: ÇOK GÜZEL BİR GÜNDÜ

Heyecanı ve mutluluğu her halinden belli olan Deniz Kayra ise sözlerine Başkan amcasına teşekkür ederek başladı. Sekapark'a geldiğinde sadece pilotla tanışıp, uçağı yakından görmeyi hayal ettiğini dile getiren küçük Kayra, Başkan Büyükakın'ın sürprizi karşısında çok heyecanlandığını söyledi. Deniz Kayra, ''Ama İzmit Körfezinin üzerinde uçmak çok eğlenceliydi. Çok güzel bir gündü benim için. Başkanımıza ve Hakan pilota çok teşekkür ediyorum'' sözleriyle duygularını paylaştı.

''MUTLU ŞEHİR KOCAELİ'NİN MUTLU ÇOCUKLARI OLACAK''

Küçük Deniz Kayra'nın ailesiyle beraber güzel bir gün geçirdiği ve uçakla İzmit Körfezi üzerinde uçtuğu yönünde geri dönüş alan Başkan Büyükakın da, ''Kocaeli'nin en güzel çocukları her şeyin de en güzeline layıktır. Mutlu Şehir Kocaeli'nin çocuklarını hep mutlu görmek istiyoruz ve her şeyi bunun için yapıyoruz. Deniz Kayra'nın ve ailesinin sevinci beni de çok mutlu etti. Deniz Kayra bundan sonra bizim de evladımızdır'' ifadesini kullandı.

Başkan amcası talimat verdi, Deniz Kayra'nın hayali gerçek oldu

Başiskele, Kocaeli, Pilot, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan amcası talimat verdi, Deniz Kayra'nın hayali gerçek oldu - Son Dakika


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