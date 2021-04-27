Başkan Angı gündemi değerlendirdi - Son Dakika

Başkan Angı gündemi değerlendirdi

27.04.2021 17:59
Başkan Angı gündemi değerlendirdi, System.String[]

Adalet ve Kalınma Partisi Konya İl Başkanı Hasan Angı, il başkanlığında düzenlenen basın toplantında ülke ve Konya gündemini değerlendirdi.

Adalet ve Kalınma Partisi Konya İl Başkanı Hasan Angı, il başkanlığında düzenlenen basın toplantında ülke ve Konya gündemini değerlendirdi.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı basın mensupları ile düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Başkan Angı'ya basın toplantısında İl Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı Gökhan Taşkıran ile İl Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Hümeyra Saçkesen eşlik etti.

ABD Başkanı Biden'ın talihsiz bir açıklamada bulunduğunu kaydeden Başkan Hasan Angı, "Bir de soykırım ifadesi kullanıyorlar ki bu son derece yanlış bir tutum. ABD Başkanının bunu diyebilmesi için önce kendi tarihlerine bakmaları gerekiyor. Hala siyahilere Amerika'daki uygulamalar ortada. Yakın tarihe baktığımız zaman medeniyetin beşiği, güya Avrupa'nın göbeğinde Bosna Hersek'te resmen haçlı seferleri tekrar zuhur etti. Oradaki masum onca insanın canına, malına, ırzına acımasızca dünyanın gözü önünde kast edildi. Hala her yıl Bosna Hersek'te toplu mezarlar yeniden defnedilir hale geliyor. Bize medeniyet dersi vermeye çalışan batı önce kendi karanlık tarihiyle yüzleşmesi gerekiyor" dedi.

Türkiye'nin son iki yıldır İMF masasına oturmadığını belirten Hasan Angı, "Geçmişteki İMF'nin Türkiye'ye yaptığı baskıları unutmayalım. Halen İMF'den medet umanlar var. 2002 sonunda Merkez Bankası'nın brüt ve net döviz rezervi 26 buçuk milyar dolardı. 23 buçuk milyar doları sadece İMF'ye olan borçtu. Diğer borçlar ve yükümlülükler ayrı bir taraftaydı. Böyle bir dönemde AK Parti ekonomiyi iyi bir şekilde yöneterek döviz rezervini 140 milyar dolarlara doğru getirmiş, altın rezervini artırmıştı. Türkiye dünyada belli bir güce ulaştığı için de Amerika bundan rahatsız olup bir sürü operasyonlar çekti. Bunları birlikte yaşayıp gördük. Bunlara rağmen Türkiye elindeki argümanlarıyla bu süreci çok daha güçlü götürecek tedbirler aldı. 128 milyar ile ilgili gerekli açıklamalar yapıldığı halde halen farklı eleştirilerle algı oluşturmaya çalışıyorlar. Türkiye eski Türkiye değil. Güçlü bir Türkiye olma yolunda da emin adımlarla ilerliyoruz. Çünkü başında dirayetli ve cesaretiyle yol yürümekten korkmayan bir Cumhurbaşkanı var. Geçmişte bu ülke ne cumhurbaşkanları ne başbakanlar gördü. Yaşadığımız onca kriz döneminde Türkiye'ye ne faturaların kesildiğini bilen insanlarız" ifadelerini kullandı.

Vali ve kaymakamların ellerinden gelen gayreti gösterdiğini aktaran Angı, "Mevcut sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinden de ihtiyaç sahiplerine destek olunuyor. Bir taraftan üreticinin elinde kalmış olan patates ve soğanla ilgili bir süreç yönetildi. Buna bile laf edenler çıktı. Sırf laf olsun torba dolsun diye konuştular. Burada iki türlü çalışma yapıldı. Küçük üreticinin elinde kalan malın değerlendirilmesi ve bu ürünlerinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amaçlandı. 2018 seçimlerinde soğan ve patates fiyatlarıyla bizi hep eleştirdiler. O gün bunu diyenler bugün ise vay efendim siz milleti kuru sağana muhtaç ettiniz diyorlar. Dünyada tarım ürünleri ile ilgili yaşananlar zaten ortada. Patates üretimi fazla ve bekletilemeyecek bir ürün olduğu için çözüm ürettik. Bu konuda bile iktidarı nasıl eleştiririz çabası içindeler" şeklinde konuştu. - KONYA

Başkan Angı gündemi değerlendirdi
Başkan Angı gündemi değerlendirdi

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Adalet, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Angı gündemi değerlendirdi - Son Dakika


Son Dakika

Duygu sömürüsü yapan dilencinin üzerinden 2 bin 200 lira ve 100 euro çıktı Duygu sömürüsü yapan dilencinin üzerinden 2 bin 200 lira ve 100 euro çıktı TBMM'den Joe Biden'a 'soykırım' tepkisi: Nezdimizde yok hükmündedir TBMM'den Joe Biden'a 'soykırım' tepkisi: Nezdimizde yok hükmündedir Tam kapanmada camilere gidilebilecek mi? Soylu, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi Tam kapanmada camilere gidilebilecek mi? Soylu, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in saklandığı eve baskın düzenlendi Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in saklandığı eve baskın düzenlendi Bakan Soylu'dan tam kapanmada alkol satışının yasak olmasına tek cümlelik yorum: Soru işareti söz konusu değil Bakan Soylu'dan tam kapanmada alkol satışının yasak olmasına tek cümlelik yorum: Soru işareti söz konusu değil Mustafa Denizli geri dönüyor! Kendisini isteyen Altay kulübünden talebi herkesi duygulandırdı Mustafa Denizli geri dönüyor! Kendisini isteyen Altay kulübünden talebi herkesi duygulandırdı Bağcılar'da komşusunu yakan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! Olayın altından çok başka detaylar çıktı Bağcılar'da komşusunu yakan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! Olayın altından çok başka detaylar çıktı Koronavirüs nedeniyle entübe edilen Burak Sergen'in nişanlısının paylaşımı yürek burktu Koronavirüs nedeniyle entübe edilen Burak Sergen'in nişanlısının paylaşımı yürek burktu
Hareketsizliğin koronadan daha tehlikeli olduğunu söyleyen uzman isimden, evde kalanlara kritik tavsiyeler Hareketsizliğin koronadan daha tehlikeli olduğunu söyleyen uzman isimden, evde kalanlara kritik tavsiyeler         
18:35
Ünlü müzisyen Asım Ekren, son yolculuğuna sessiz sedasız uğurlandı Ünlü müzisyen Asım Ekren, son yolculuğuna sessiz sedasız uğurlandı         
18:03
Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek         
17:23
Pazarcılar tam kapanmada haftada 1 gün tezgah açmak istiyor Pazarcılar tam kapanmada haftada 1 gün tezgah açmak istiyor         
16:39
Alevlerin çatıyı sardığı yangında mahsur kalan talihsiz adam, kendini 6'ncı kattan aşağı attı Alevlerin çatıyı sardığı yangında mahsur kalan talihsiz adam, kendini 6'ncı kattan aşağı attı         
16:30
Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına "Süreci hızlandırın" talimatı         
16:24
Tam kapanma döneminde de esnafa destekler devam edecek Tam kapanma döneminde de esnafa destekler devam edecek         
15:59
İki ünlü isimden, enstrümanları kıyamet alameti olarak nitelendiren Nihat Hatipoğlu'na tepki İki ünlü isimden, enstrümanları kıyamet alameti olarak nitelendiren Nihat Hatipoğlu'na tepki         
15:52
Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü         
15:23
Ramazan İpek'in annesinden Melek İpek'in tahliyesine tepki: Hakkımı helal etmiyorum Ramazan İpek'in annesinden Melek İpek'in tahliyesine tepki: Hakkımı helal etmiyorum         
15:00
Orhan Gencebay şarkısı söyleyen Aleyna Tilki'nin annesi, kızını gölgede bıraktı Orhan Gencebay şarkısı söyleyen Aleyna Tilki'nin annesi, kızını gölgede bıraktı         
14:35
"Karımın çamaşırlarını gördün" kavgasında kanlı son! Biri hapse, diğeri mezara girdi         
13:37
Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti         
13:15
Ameliyatta fenalaşan doktor ayağına serum taktırarak operasyonu tamamladı Ameliyatta fenalaşan doktor ayağına serum taktırarak operasyonu tamamladı         
12:59
Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı         
12:12
Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı         
11:26
Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum         
10:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2021 19:20:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Angı gündemi değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement