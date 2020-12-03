Başkan Ankara'dan müjdelerle döndü - Son Dakika

Başkan Ankara'dan müjdelerle döndü

03.12.2020 17:29
Başkan Ankara'dan müjdelerle döndü, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile yaptığı görüşmelerin ardından Bursa'ya yeni müjdelerle döndü.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile yaptığı görüşmelerin ardından Bursa'ya yeni müjdelerle döndü. Başkan Aktaş, Sıcaksu ve 1050 Konutlar'da dönüşüm için kısa sürede düğmeye basılacağını söyledi.

Ulaşımdan alt yapıya, kentsel dönüşümden spora kadar her alanda bu dönem Ankara'dan ciddi destekler almayı başaran Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hem devam eden projelerin hızlandırılması hem de yeni projelere destek için yine Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu. Başkan Aktaş, beraberindeki Genel Sekreter Yardımcısı Gülten Kapıcıoğlu ve ilgili daire başkanları ile birlikte ilk olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti. Ziyarette, Bakanlık desteği ile çalışmalarına başlanan Çekirge Teras ile Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde devam eden projeler ele alındı. Ayrıca Bursa kamuoyunda önemli bir yer tutan 1050 Konutlar ve Sıcaksu Bölgesi'nde yapılması planlanan dönüşüm projeleri üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Sıcaksu'da dönüşüm başlıyor

Demiryolu altı semtleri olarak anılan bölgenin dönüşümünün kent merkezi açısından büyük önem taşıdığını dile getiren Başkan Aktaş, "Çevre ve Şehircilik Bakanımız ile yaptığımız görüşmede daha evvel açıkladığımız kentsel dönüşüm projelerimizin hızlandırılması için ciddi bir karar alındı. Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Alanı'na yaklaşık bin 100 adetlik konut ile hemen başlıyoruz. Bölgede dönüşümün devamı etap etap gelecek. Sıcaksu bölgesindeki vatandaşlarla görüşmelere önümüzdeki haftalarda başlayacağız" dedi.

Fiyatlarda revizyon

1050 konutlarda beklenen kentsel dönüşümle ilgili olarak da Bakan Kurum ile görüştüklerini ifade eden Başkan Aktaş, "1050 Konutlar'la alakalı bakanlığın vatandaşa daha önce sunduğu teklif revize edilecek. 2013'te zaten orası Bakanlar Kurulu kararıyla kentsel dönüşüm alanı ilan edilmiş. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı vatandaşa sunduğu fiyatları revize edecek, hak sahipleriyle de önümüzdeki günlerde Bursa'da toplu görüşme yapacaklar" diye konuştu.

Başkan Aktaş ve beraberindeki heyetin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile yaptığı görüşmede ise Bursa'daki sanayi yatırımları ele alındı. - BURSA

Başkan Ankara'dan müjdelerle döndü
Başkan Ankara'dan müjdelerle döndü

Alinur Aktaş, Murat Kurum, Ankara, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Ankara'dan müjdelerle döndü - Son Dakika


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