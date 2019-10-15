Son Dakika Haberleri: Başkan Aputkan Balkan şampiyonunu tebrik etti
Son Dakika Spor Başkan Aputkan Balkan şampiyonunu tebrik etti

Başkan Aputkan Balkan şampiyonunu tebrik etti

1 saat önce

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, Balkan Gençler Şampiyonu olan Nail Seyyar ve ailesini makamında kabul etti.

Başkan Aputkan Balkan şampiyonunu tebrik etti, System.String[]

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, Balkan Gençler Şampiyonu olan Nail Seyyar ve ailesini makamında kabul etti.


Bulgaristan'ın Başkenti Sofya'da düzenlenen Balkan Gençler Şampiyonasında altın madalya kazanan Nail Seyyar'ı makamında ağırlayan Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, genç sporcuyu başarısından dolayı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. 92 kliogram serbest stilde balkan şampiyonu genç sporcu, Baskan Aputkan'a teşekkür ederek, ilerde Dünya ve olimpiyat şampiyonu olmanın sözünü verdi. - ANTALYA

Enver Aputkan, Bulgaristan, serik, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:54 Kaynak: İHA
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