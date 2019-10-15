Başkan Aputkan Balkan şampiyonunu tebrik etti
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Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, Balkan Gençler Şampiyonu olan Nail Seyyar ve ailesini makamında kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:54 Kaynak: İHA
Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, Balkan Gençler Şampiyonu olan Nail Seyyar ve ailesini makamında kabul etti.
Bulgaristan'ın Başkenti Sofya'da düzenlenen Balkan Gençler Şampiyonasında altın madalya kazanan Nail Seyyar'ı makamında ağırlayan Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, genç sporcuyu başarısından dolayı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. 92 kliogram serbest stilde balkan şampiyonu genç sporcu, Baskan Aputkan'a teşekkür ederek, ilerde Dünya ve olimpiyat şampiyonu olmanın sözünü verdi. - ANTALYA
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