Başkan Aras: 15 bin hektar yandı - Son Dakika

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ilçedeki orman yangını ve yürütülen çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Aras, Bodrum ve Milas'taki yangında 15 bin hektar alanın zarar gördüğünü söyledi.

Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Aras, yangının devam ettiği Milas'taki 2 termik santralde yangınla ilgili bir sıkıntının olmadığını dile getirerek "Ören'de termik santralden sızıntı olduğuna dair iddia vardı ancak bunlar asılsızdır. Bu tür haberlere lütfen itibar etmeyelim" dedi.7

"Risk devam ediyor, hepimizin dikkat etmesi lazım"

Yangında çok geniş bir alanın yandığını ifade eden Başkan Aras, sözlerine şöyle devam etti: "Yaklaşık 15 bin hektar alan maalesef yok oldu. 15 bin hektar demek nereden baksanız 10 bin futbol sahası büyüklüğündeki bir alan demektir. Şu anda Gökpınar ve Bayır taraflarında bir problem yok. Yeniköy taraflarında bir risk yok. Çocuk Mezarlığı ve Kissebükü mücadelemizin en büyük alanlarından bir tanesiydi çünkü Kissebükü bizim için bir milli mücadele meselesiydi. Orası bir savunma hattı gibiydi. Eğer orayı tutamasaydık şu an burada olamazdık. O kadar önemli bir hattı bizim için. Ondan sonraki biliyorsunuz ormanlar Yalıçiftlik ve Kızılağaç olarak devam ediyor. Bodrum'da yangını şu anda söndürdük, soğuttuk, kontrol ediyoruz. Ancak yine teyakkuzda olmamız gerekiyor çünkü hava şartları halen çok riskli. O yüzden hepimizin dikkat etmesi lazım."

Yangın bölgesinde hasar tespit çalışmaları yapılacağını sözlerine ekleyen Aras, "Büyük bir zeytinlik kaybı var. Özellikle Mazı, Bayır, Armutçuk, Çocuk Mezarlığı bölgesinde büyük bir zeytinlik kaybı var. Biz onlara sahip çıkacağız. Ama bunların zamanı gelecek. Önce hasar tespitlerimizi yapalım daha sonra vatandaşlarımızın yaralarını saracağız" dedi.

"Afet Koordinasyon Merkezleri oluşturacağız"

Bodrum'un 56 mahallesinde afet koordinasyon merkezi oluşturulacağını dile getiren Ahmet Aras, "Oralarda yangına depreme ani müdahale kitleri oluşturacağız. Bunlar konteynır içinde olacak. Küçük bir jeneratör, kazma, kürek, yangın söndürme malzemeleri, yangın tüpü, yanmaz kıyafetler, sırt pompaları, yani yangına çabuk müdahale edilebilecek, deprem anında işe yarayacak malzemeler bulunacak. Yanında bir tanker, onun yanında pompası. İlk müdahaleyi o köyde yaşayan insanlar yapacak. Çünkü yangını görüyor ama elinde malzemesi olmadığı için müdahale edemediği için bu duruma geliyor. Umurça yangınını görmüşlerdi, söndüremediler ve neredeyse İçmeler'i bile kaybediyorduk. Biz belediye olarak kendi arazözümüzü, kendi arazi araçlarımızı alacağız." şeklinde konuştu.

Bodrum'la ilgili çıkan asparagas haberlerin ve söylentilerin turizme zarar verdiğini söyleye Başkan Aras, "Şu anda Bodrum'daki turistik tesisler kesinlikle tehdit altında değildir. Şu anda turizm sektörünün etkilenebileceği bir risk yok. Bu asılsız bilgilerle rezervasyon iptalleri artıyor" dedi.

Aras, yangınlarda çok sayıda beton mikserinin görev aldığını belirterek "O beton mikserleri istenildiğinde doğayı koruyacak duruma gelebiliyorlar. Ben bu yönünün daha fazla olması dileğiyle onlara buradan çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar" diye konuştu. - MUĞLA