Başkan Aras 2019'un son gününde özel öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Aras 2019'un son gününde özel öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Aras 2019'un son gününde özel öğrencilerle bir araya geldi

6 saat önce

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 2019'un son gününde özel öğrencilerle biraraya geldi.

Başkan Aras 2019'un son gününde özel öğrencilerle bir araya geldi, System.String[]

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 2019'un son gününde özel öğrencilerle biraraya geldi. Başkan'a Aras'a çeşitli hediyeler veren özel öğrenciler yılbaşı pastasını da Başkan Aras'la beraber kesti.


Bodrum'un Ortakent Mahallesi'nde bulunan Özel Çocuklar Kültür Sanat Yaşam Merkezi'ni ziyaret eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Batuhan Giraz, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu ve Belediye birim müdürleri, 2019'un son gününde özel öğrencilerle bir araya geldi.


Öğrencilerle birlikte yeni yıl pastasını kesen Başkan Aras, 3'ü özel eğitim, 3'ü el sanatları öğretmeni olmak üzere 6 öğretmenin eğitim verdiği, 33 engelli öğrencinin bulunduğu Özel Çocuklar Kültür Sanat Yaşam Merkezi'nde yapılan çalışmaları incelerken öğrenciler de kendi yaptıkları resim ve el işi ürünlerden Başkan Aras'a hediye etti. Özel öğrenciler sınıf başkanı ise üzerinde 'Ahmet Aras seni çok seviyorum' yazılı kağıdı hediye ederek 'Ben de başkanım' dedi. Başkan Aras kendisinden Atatürk rozetini isteyen öğrenciyi de kırmayarak rozeti kendisine hediye etti.


Bodrum Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Batuhan Giraz, Muğla'nın 13 ilçesi arasında Belediye ve halk eğitim merkezleri arasında en çok ortak çalışma yapan ilçenin Bodrum olduğunu belirterek, "Bu okulun özelliği; özel eğitim gerektiren öğrencilere günlük el becerileri kazandırırken, onlara el sanatlarını da öğretmek. Böylece herhangi bir sağlıklı birey gibi kendilerine güven duyuyorlar ve üretime katılıyorlar" dedi.


Başkan Aras, Bodrum Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Batuhan Giraz ve Özel Çocuklar Kültür Sanat Yaşam Merkezi öğretmenlerinden okulun faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. Özel öğrencilerin çalışmalarını da inceleyen Başkan Aras, eğitimin her dalında desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi. - MUĞLA

Halk Eğitimi Merkezi, Ahmet Aras, Ortakent, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:11 Kaynak: İHA
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