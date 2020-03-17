Başkan Aras: "Bodrum'a gelmeyin, lütfen evinizde kalın" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Aras: 'Bodrum'a gelmeyin, lütfen evinizde kalın' - Son Dakika

Başkan Aras: "Bodrum'a gelmeyin, lütfen evinizde kalın"

7 saat önce

BODRUM Belediye Başkanı Ahmet Aras, tatilcilere ve yazlıkçılara seslenerek, "Bodrum, okulların tatil edildiği 16 Mart'tan bu yana ciddi bir nüfus artışı yaşıyor.

Başkan Aras:

BODRUM Belediye Başkanı Ahmet Aras, tatilcilere ve yazlıkçılara seslenerek, " Bodrum, okulların tatil edildiği 16 Mart'tan bu yana ciddi bir nüfus artışı yaşıyor. Bodrum'da yazlığı olan ve buraya gelmek isteyen bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum; Lütfen evinizde kalın. Bodrum'un nüfusu ve sağlık hizmetleri kendi nüfusuna göre dizayn edilmiş. Meydana gelecek nüfus artışında sağlık hizmetleri yetersiz kalacaktır" dedi.

Koronavirüs alarmı sürerken, Muğla'nın Bodrum ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Aras da alınan tedbirleri düzenlediği basın toplantısıyla anlattı. Aras, "Sağlığınız ve güvenliğiniz için evinizde kalın. Şu an tek ve en öncelikli gündemimiz halk sağlığı. Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği genelgelere ve aldığı kararlara uymakla mükellefiz. Bodrum Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe Hıfzısıhha Kurulu toplantılarında alınan kararları vatandaşımıza duyuruyoruz. Kişisel hijyen ve farkındalık, halk sağlığının korunmasında en önemli unsur. Kalabalık yerlerden uzak kalınması da hayati önem taşıyor" diye konuştu.

KRİZ MASASI KURULDU

Bodrum Belediyesi bünyesinde koordinasyon kurulu oluşturulduğunu ve Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz önderliğinde bir kriz masası kurulduğunu anlatan Başkan Aras, "Kriz masası, acil eylem planını hazırlayarak, devreye sokacak. Tablonun kötüye gitme ihtimalini de göz önüne alarak halkımızı bu salgından korumak amacıyla çalışma ve araştırma içinde olacak" dedi. Bodrum genelinde dezenfeksiyon çalışmalarının Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kurulan 20 kişilik bir ekip tarafından titizlikle sürdürüldüğünü kaydeden Başkan Aras, "Kıyafet ve dezenfekte malzemelerini temin ettik. Gerektiği kadar da satın almaya devam edeceğiz. Bu konuda hiçbir bütçe kısıtlamasına gidilmeyecek" şeklinde konuştu.

PAZAR YERLERİ SIKI DENETİM ALTINDA TUTULACAK

Ekiplerin, belediye idare binalarında, kültür merkezlerinde, çocuk parkları, pazaryerleri ve halkın kullanımına açık tüm alanlarda temizlik çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Aras, sözlerine şöyle devam etti:

"Bodrum'da gıda ve kıyafet olmak üzere açılan iki çeşit pazar var. Biz temel ihtiyaç dışındaki bütün toplu alanları sınırladık. Bu nedenle kıyafet pazarlarını kurdurmayacağız. Ancak insanların temel ihtiyaçlarının yer aldığı gıda pazarlarını sıkı denetimli bir şekilde açık tutmaya devam edeceğiz. Açıkta ürün satılmaması, pazarcı esnafımızın eldiven ve maske takmaları ve pazar girişlerinde dezenfeksiyon işlemleri ile ilgili her türlü tedbirimizi alacağız."

Bodrum Belediyesi'nin asli görevlerini aksatmadan sürdürdüğünü ifade eden Başkan Aras, vatandaşlardan da acil işlemler dışında belediye ile ilgili tüm işlerini interaktif ortamlardan ve telefon aracılığıyla çözmelerini istedi. Aras, risk grubundaki personele hizmetleri aksatmayacak şekilde izin verildiğini kaydetti.

FIRSATÇILARA GÖZ AÇTIRILMAYACAK

Dünya çapında etkili olan salgın nedeniyle fırsattan istifade etmek isteyenlere göz açtırılmayacağını vurgulayan Başkan Aras, "Gıda, hijyen ve dezenfekte ürünlerinde karaborsacılık yapanlara karşı gerekli denetimler zabıta ekiplerimizce yapılıyor. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olmalarını ve gördükleri bu tür konuları derhal bize bildirmelerini istiyoruz" dedi.

'BODRUM'A GELMEK İSTEYENLER, EVİNİZDE KALIN'

16 Mart'ta okulların tatil edilmesiyle birlikte özellikle yazlıkçıların tatil düşüncesine girdiğini ve Bodrum'da ciddi bir nüfus artışı yaşanmaya başladığını ifade eden Başkan Aras, "Okullar tatil olduktan sonra herkes deniz kenarlarına, yazlıklara gidecek gibi bir algı oluştu. Bodrum 16 Mart'tan bu yana ciddi bir nüfus artışı yaşıyor. Buradan, Bodrum'da yazlığı olan ve buraya gelmek isteyen bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum; Lütfen evinizde kalın. Bodrum'un nüfusu ve sağlık hizmetleri kendi nüfusuna göre dizayn edilmiş. Meydana gelecek nüfus artışında sağlık hizmetleri yetersiz kalacaktır. Örneğin, Bodrum'da bulunan hastanelerde toplam 17 yoğun bakım yatağı var. Biz bu yatakları zaten mevcut nüfusa göre yetersiz görüyoruz. Herkes bu dönemde kendi evinde kalsın ve sağlığı için önlemini alsın. Bu bir kısıtlama değil ama önemli bir temennidir" diye konuştu.

MECLİS OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK

Başkan Ahmet Aras toplantı sonunda Bodrum Belediye Meclisi'nin olağanüstü toplanacağını açıkladı. Yaşanan gelişmeler sonrasında en kısa sürede meclisi bir araya getirmek için hazırlandıklarını ifade eden Başkan Aras, olağanüstü meclis toplantısının kapalı oturumla gerçekleşeceğini söyledi.

BODRUM SOKAKLARI HAYALET ŞEHRE DÖNDÜ

Öte yandan turizm cenneti Bodrum'da yaşayan vatandaşlar bugün zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmadı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelge kapsamında, kafeterya ve eğlence yeri olarak faaliyet gösteren işyerlerinin kapanmasıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı.

Bodrum Belediyesi A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren belediye kafelerinin de kapatılması kararı verildi. Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada 3 kafeterya dışındaki tüm belediye kafeteryalarının koronavirüs tehdidinden dolayı faaliyetine ara vereceği, açık kalan kafelerde ise 12.00 - 16.00 saatleri arasında sadece öğle yemeği verileceği, alkollü içki servisi olmayacağı belirtildi.


Ahmet Aras, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:32 Kaynak: DHA
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