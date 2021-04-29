Başkan Aras, Bodrum'da tam kapanma süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu - Son Dakika

Başkan Aras, Bodrum'da tam kapanma süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

29.04.2021 15:40
Başkan Aras, Bodrum'da tam kapanma süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu, System.String[]

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras 29 Nisan saat 19.00 ile 17 Mayıs 05.00 arasında uygulanacak 17 gün tam kapanma kararının ardından, Bodrum'da oluşan nüfus ve araç yoğunluğu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras 29 Nisan saat 19.00 ile 17 Mayıs 05.00 arasında uygulanacak 17 gün tam kapanma kararının ardından, Bodrum'da oluşan nüfus ve araç yoğunluğu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Televizyon kanallarına gerçekleştirilen canlı bağlantılarla gazetecilerin sorularına cevap veren Başkan Aras, daha sonra Bodrum'da görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını Bodrum'da geçirmek isteyen vatandaşların ilçeye gelmesiyle birlikte, yollarda yaşanan yoğunluk hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Aras, Bodrum'un son durumu hakkında da bilgiler verdi.

Pandeminin büyükşehirlerde meydana getirdiği olumsuzluklar sebebiyle, kapanma kararı sonrası vatandaşların Bodrum'a gelmesinin önünün açıldığını belirten Başkan Aras, "Nüfusumuzun şu anda 500 bini aşkın olduğunu söyleyebiliriz. Bodrum turistik özelliği dolayısıyla; yaz aylarında 1 milyonu geçen bir nüfusa hizmet edebiliyordu. Tabi artık bu yıla yayıldı. Tam kapanmayla birlikte kentimizde günlük ortalama 8 bin araç girişi oluyor. Bu girişlerinde yüzde 50'si çıkış yapıyor, çıkış yapan araçlar ise, ilçeye lojistik sağlayan araçlar ve servis araçlarından oluşuyor. Biz bu yoğunlukla mücadele etmek için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Tüm belediye personelimizle, kamu kurum ve kuruluşlarının tüm gayretiyle Bodrum'da bu yoğunluktan kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Bodrum'da bir taraftan da 40 yılın getirdiği altyapı sorunlarıyla mücadele ettiklerini belirten Başkan Aras, " Bodrum'un her tarafında, bizim de desteklerimizle büyükşehir ve bakanlık tarafından altyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Şu anda Bodrum'da hem kamusal hizmetler açısından hem de inşaatların yoğun bir şekilde devam etmesinden dolayı ciddi bir şantiye görünümü var. Bizi en çok zorlayan konulardan başında geliyor. Bunun dışında temel belediye hizmetleri olan ulaşım, katı atık, fen işleri gibi diğer hizmetlerin birçoğunu herhangi bir aksaklığa meydan vermeden sürdürmeye çalışıyoruz. Ama bu nüfus yoğunluğunda bu işlerde çok kolay olmuyor. Üstesinden gelmek için bütün gayretimizi kullanıyoruz" diye konuştu.

"Bodrum'da trafik konusu büyük bir sorun çalışmalarımız var"

Trafik konusunun günden güne büyük bir sorun haline geldiğini ifade eden Bodrum Belediye Başkanı, "Bodrum'un coğrafi yapısı itibariyle öyle geniş yollarımız yok. Bu yolları daha fazla genişletme gibi bir şansımız da yok. Servis yolları, tek yön, yayalaştırma gibi uygulamalar yapabiliriz ve ancak bu tür çalışmalar yapabiliriz ve yapıyoruz.. Şu anda bir üniversitemizle birlikte yarımada genelinde büyük bir trafik analizi gerçekleştiriyoruz. Bunlarla ilgili düzenlemeler yaparak, kolaylaştırıcı tedbirler alacağız. Ancak buna rağmen Bodrum Yarımadası bu yoğunluğu kaldırmaz. Yeni yol açmak trafiği çözmüyor. Çünkü yol ağlarını büyüttükçe daha fazla araç geliyor. Yani bizim kaliteli toplu taşımanın yanı sıra, yayalaştırma, deniz ulaşımı ve bisiklet yolları gibi çözümlere ihtiyacımız var. Normalde bu nüfus Bodrum için 2025 yılında tahmin ediliyordu. Ama salgın bu işi 4 sene geri çekti ve şu anda biz o hazırlıkları yapamadan birdenbire bu kaos ile karşılaştık" dedi.

Başkan Aras: "Belediye olarak halkımızın yanındayız"

Başka şehirlerden gelen vatandaşların Bodrum'da salgını arttırabileceğini düşünüyor musunuz sorusuna cevap veren Başkan Aras, "Bizi en çok korkutan gelenlerin bulaşı getirmesi ve arttırması. Bodrum'daki sağlık hizmetleri ilçenin kendi nüfusuna göre dizayn edilmiş durumdadır. 30 civarında yoğun bakım yatağımız, 300 civarında da hastane yatağımız var. Gelen vatandaşlarımızla beraber salgın oranında yaşanacak büyük bir artışta, buradaki sağlık sistemimiz yetersiz kalacaktır. O yüzden herkesin çok dikkatli olması, kendi güvenliğini sağlayarak evinden çıkmaması gerekmektedir. Biz belediye olarak tüm iletişim kanallarımızla hizmet etmeye devam edeceğiz. Bir isteği olan varsa arasın belediyeyi iletsin. Sokak hayvanlarımız dahil herkese sonuna kadar destek vereceğiz. İmkanlarımızın elverdiği ölçüde her türlü hizmeti gerçekleştireceğiz.

Tam kapanma kısıtlaması akabinde, önümüzde bir turizm sezonu var. Umuyoruz ki 17 günlük kapanmadan sonra vaka sayılarında düşüş olur ve Bodrum sezona "Merhaba" der. Halkımızdan ricamız tam kapanma süresi içinde kurallara riayet ederek vaka sayısının en alt seviyelere inmesi için çaba göstermeleridir. Bodrum olarak sezona en sağlıklı şekilde girebilmek için herkesin tedbirlere koşulsuz uyması gerekiyor" dedi. - MUĞLA

Başkan Aras, Bodrum'da tam kapanma süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu
Başkan Aras, Bodrum'da tam kapanma süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu
Başkan Aras, Bodrum'da tam kapanma süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu
Başkan Aras, Bodrum'da tam kapanma süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

Ahmet Aras, Bodrum, Mayıs, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Aras, Bodrum'da tam kapanma süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu - Son Dakika


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