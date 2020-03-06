Başkan Aras: Bodrum yolları, sezona kadar hazır olacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Aras: Bodrum yolları, sezona kadar hazır olacak - Son Dakika

Başkan Aras: Bodrum yolları, sezona kadar hazır olacak

6 saat önce

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kazı çalışmaları ve aşınma nedeniyle bozulan yolların, mevsim şartlarının uygun hale gelmesiyle birlikte asfaltlamaya başlayacağını kaydetti.

Başkan Aras: Bodrum yolları, sezona kadar hazır olacak, System.String[]

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kazı çalışmaları ve aşınma nedeniyle bozulan yolların, mevsim şartlarının uygun hale gelmesiyle birlikte asfaltlamaya başlayacağını kaydetti. Turizm sezonu gelmeden önce yollarla ilgili bir sorun kalmaması için talimat veren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bodrum'un tüm yollarını araç ve yaya kullanımı için güvenli hale getireceğiz" dedi.


Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatı üzerine harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki yollarda oluşan çukur ve bozuk alanların tespitini yaparak, bu bölgelere asfalt uygulaması için hazırlıklarını tamamladı. Ekipler, yağışların sona ermesinin ardından tam kadro sahaya çıkacak.


Asfalt sezonunu açmaya hazırlanan Bodrum Belediyesi, Telekom ve MUSKİ gibi kurumların altyapı kazı çalışmalarını bir an önce bitirmesini bekliyor. Altyapı çalışmaları tamamlanmadan yol çalışması yapılamadığını ifade eden Fen İşleri'nden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Önder Batmaz, bu sorumluluğun kurumlara ait olduğunu ancak uygulamada aksadığını belirterek "Çoğunlukla, bu sorumluluk Belediye'ye kalıyor. Biz de imkanlarımız dahilinde her bölgeye müdahale etmeye çalışıyoruz. Hazırlıklarımızı tamamladık. Mevsim şartları uygun hale geldiğinde, yolun durumuna göre tam kaplama veya kısmi yama ve onarımları gerçekleştireceğiz" dedi. - MUĞLA

Fen İşleri Müdürlüğü, Ahmet Aras, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:33 Kaynak: İHA
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