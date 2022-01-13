Başkan Aras, Su Taşkınlarına Karşı Tüm İmkanları Seferber Etti - Son Dakika

Başkan Aras, Su Taşkınlarına Karşı Tüm İmkanları Seferber Etti

Başkan Aras, Su Taşkınlarına Karşı Tüm İmkanları Seferber Etti
Son Güncelleme: 13.01.2022 16:21

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçede meydana gelen su taşkınlarından dolayı mağduriyet yaşayan vatandaşları tek tek ziyaret ederek, sorunların çözümü için belediyenin tüm imkanlarını seferber etti.

Belediye ekipleri, 131 ev ve işyerini su basan ilçede barınma sorunu yaşayan aileleri otellere yerleştirdi.

Bodrum'da hafta sonundan bu yana hava koşullarından dolayı meydana gelen su taşkınlarının yaşandığı bölgelerde mağduriyet yaşayan vatandaşları ziyaret ederek çalışmaları yerinde takip eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras,toplamda 131 ev ve iş yerini su bastığını açıklayarak, barınma problemi yaşayanları otellere yerleştirdiklerini bildirdi.

Hasar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor

Su taşkınlarından en fazla hasar alan bölgelerden olan İslamhaneleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Aras, bölgede devam etmekte olan altyapı çalışmalarını hatırlatarak, bu çalışmalarla beraber yoğun sağanak yağışın meydana gelmesinin mahallede ciddi sorun oluşturduğunu söyledi. Şu anda yaraları sarma döneminde olduklarını ifade eden Başkan Aras, şu bilgileri verdi; "Arkadaşlarımızın evlerini temizledik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, AFAD'ın ve Bodrum Belediyesi'nin ekipleri bir taraftan tespitler yapıyorlar. Evleri,mobilyaları, beyaz eşyaları ve diğer zarar gören vatandaşlarımızın eksikleri giderilecek. Onlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz.Bir taraftan da yolların eski haline getirilmesiyle ilgili Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ve zabıtamız çalışma yapıyor.

7 Aile Otellere Yerleştirildi, 18 Evin Eşyaları Yenilenecek

Barınma problemiyle karşılaşan 7 ailemizi otellere yerleştirdik. Daha da talep olması durumunda onları da karşılayacağız bu süreçte. Akrabalarında ve komşularında konaklamak isteyenler de oldu. Gıda,battaniye ve yatak gibi ihtiyaçları da karşılıyoruz. Onları bütüncül olarak değerlendiriyoruz. Bu bölgede selden zarar gören 18 ev var. Bu evlerin bütün eşyalarını temin edeceğiz ve kendilerine teslim edeceğiz."

Bilinçsizce Yapılan Bahçe Duvarları Mağduriyet Yarattı

Başkan Aras, Bodrum İlçe Tarım Müdürlüğü'nün tarımsal alanlarda çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, kaymakamlıkta dün yapılan afet koordinasyon toplantısında ilgili birimlere gerekli görevlerin verildiğini söyledi. Yarından itibaren havanın düzelmesi ile birlikte hasarlı bölgelerin rehabilitasyon çalışmalarını sürdüreceklerini kaydeden Aras, "Ancak tarımsal alanlardaki sıkıntı şu; mandalina bahçelerinin olduğu bölgelerde özellikle taban toprak dediğimiz düşük kotlu bölgelerde yapılan çevre duvarları tamamen havuz görevi görüyor. Eskiden hendekler ve dereler vardı oralarda ancak artık suyun gidecek yeri kalmadı. Bilinçsizce yapılan çevre duvarları tamamen oraların havuz durumuna gelmesine neden oldu. Özellikle Geriş Bölgesinde bu sebeple çok ciddi sıkıntılar oldu. Bunları yaparken mal sahiplerinin, mimar ve müteahhit arkadaşlarımızın projelerini yaparken iyi düşünmeleri lazım. Yoksa yapıp satıp gitmek kolay, ama orada oturanlar bundan çok ciddi mağduriyet yaşıyor." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

Ahmet Aras, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Aras, Su Taşkınlarına Karşı Tüm İmkanları Seferber Etti - Son Dakika


Son Dakika
16:40 Brighton Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, Fred'in Fenerbahçe'ye transfer olmasıyla şaşkına döndü
16:39 Selen Görgüzel, Anne Sütü İçmeye Başladı
16:32 Fenerbahçe'nin Fred'i transfer ettiğini gören Brighton'ın hocası şoke oldu: Lanet olsun
16:31 Şarkıcı Selen Görgüzel, daha dinç kalabilmek için anne sütü içmeye başladı
16:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, emekli maaşına düzenleme geliyor! İşte kulislerde konuşulan rakam
16:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla emekli maaşlarına düzenleme geliyor! İşte kulislerde konuşulan rakam
16:12 Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski yıldızı geri döndü! Rodrigues, MKE Ankaragücü'nde
16:08 MKE Ankaragücü, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Garry Rodrigues'i renklerine bağladı
15:48 Nomura, Türkiye'yi kur krizi riski olan ülkeler arasında saydı
15:47 Erol Bulut'un hocalığını yaptığı Cardiff City, Trabzonspor'dan ayrılan Siopis'i transfer etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2023 17:19:21. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Aras, Su Taşkınlarına Karşı Tüm İmkanları Seferber Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement