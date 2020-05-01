Başkan Aras'tan 1 Mayıs kutlaması - Son Dakika

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle Bodrum Belediyesi çalışanları ile bir araya geldi. Başkan Aras, Belediye emekçilerinin özverili gayretleri ile kısa zamanda takdir edilen bir belediye haline geldiklerini belirterek "Bugün bu zor şartlara rağmen insanlarımız gerçekten sizlerden razıdır, memnundur. Allah hepinizden razı olsun" diye seslendi.



Koronavirüs ile mücadele kapsamında 1-2-3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması olduğundan dolayı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü erken kutlayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Umurca Mahallesi'nde bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Konacık Gaz Deresi Mevkii'nde bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Cenaze Hizmetleri Birimi ve Peksimet Mahallesi'nde bulunan Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı asfalt şantiyesini ziyaret ederek Belediye çalışanları ile bir araya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan ile Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Emel Çakaloğlu ile Önder Batmaz ve Belediye-İş Sendikası Muğla Şube Başkanı Ender Akbay Başkan Aras'a ziyaretlerinde eşlik etti.



Sosyal demokrat bir belediye olarak eşitlik ve sosyal adalet peşinde koşan bir anlayışla yönetimi sürdürdüklerini belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Biz tüm çalışma arkadaşlarımızla kader birliği peşindeyiz. Bugün olduğu gibi bundan sonra da sizlerin rahatı için, huzuru için, özlük hakları için her türlü çalışmayı sonuna kadar yapacağız" diye konuştu.



Belediyede var olan ücret dengesizliğini çözmek için bir senedir çalıştıklarını belirten Başkan Aras, "Sendikalarımızla yaptığımız görüşmelerde de yasa gereği haziran ayında yapılacak olan toplu sözleşme için gereken hazırlıkları yapıyorduk. Toplu sözleşmede salgınmış, ekonomik krizmiş, savaşmış, dünya tersine dönmüş demeyeceğiz. İmkanlarımız doğrultusunda sonuna kadar zorlayarak arkadaşlarımızı belli bir iyileştirmeyle buluşturacağız. Bundan sonraki dönemde de daha sıkı bir çalışmayla bu ücret dengesizliğini gidermeye çalışacağız" dedi.



Göreve geldiğinde ilk talimatlarından birisinin personelin maaşını zamanında almasını sağlamak olduğunu söyleyen Başkan Aras, "Allah'a şükür o günden beri gününde hatta bazen gününden önce maaşlarınızı yatırdık arkadaşlar. Bütün şartlara rağmen sizlerin gece gündüz yaptığı çalışmalar sayesinde Bodrum Belediyesi'nin imajı halkın gözünde tamamen değişmiştir. Şu anda takdir edilen bir belediye konumundayız. Göreve ilk geldiğim zaman sosyal medyadan olsun diğer mecralardan olsun sürekli gelen olumsuz eleştiriler vardı. Ama biliyorduk ki doğru adımlar atarak biz bu günleri aşacağız. ve bugün bu zor şartlara rağmen insanlarımız gerçekten sizlerden razıdır, memnundur. Allah hepinizden razı olsun arkadaşlar" diye konuştu.



"Ben sizlerle çalışmaktan çok mutluyum, memnunum" diyerek sözlerine devam eden Aras, "Bu şartları daha da iyileştireceğiz. Sizlere memnuniyet anketleriyle bizleri değerlendirme şansı tanıyacağız. Şu anda arkadaşlarımız çalışıyor. Gönül rahatlığıyla endişe etmeden bütün duygu düşüncelerinizi o anketlere yazın. Ne derdiniz ne sıkıntınız varsa yazabilirsiniz. Ayrıca dilek, öneri ve şikayet kutularını yeniden gündeme getiriyoruz. Sizleri dinlemek istiyorum arkadaşlar. Sizlerin düşüncesi önerisi bizler için önemlidir. Bizim yönetim anlayışımız budur. Sosyal demokrasiyi belediyemizde tam olarak yerleştireceğiz arkadaşlarım" ifadelerini kullandı.



Belediye emekçilerine seslenen Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan da "Ne mutlu ki bizlere sizin gibi emekçilerle beraberiz. Bu bayramı alanlarda kutlamak isterdik. Şimdi ise dünyanın içinde bulunduğu bu durumdan dolayı 1 gün evvel sizlerle bir araya geldik. Ufak tefek sorunlar elbet olabilir ancak belediye başkanımızın çalışkanlığıyla, vicdanıyla, kamucu duruşuyla bütün sorunları aşıyoruz." dedi. - MUĞLA