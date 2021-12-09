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Başkan Aras'tan minibüste oturmasına engel olunan yolcudan Bodrumlular adına özür - Son Dakika

Başkan Aras'tan minibüste oturmasına engel olunan yolcudan Bodrumlular adına özür

09.12.2021 14:06

BODRUM Belediye Başkanı Ahmet Aras, iş kıyafetleriyle bindiği minibüste, şoför Sait Demir (62) tarafından üzerinin kirli olduğu gerekçesiyle oturmasına izin verilmeyen fayans ustası Hasan Duman'ı (38) makamında ağırladı.

BODRUM Belediye Başkanı Ahmet Aras, iş kıyafetleriyle bindiği minibüste, şoför Sait Demir (62) tarafından üzerinin kirli olduğu gerekçesiyle oturmasına izin verilmeyen fayans ustası Hasan Duman'ı (38) makamında ağırladı. Sait Demir'e sahip çıkıp, Büyükşehir Belediyesi'nce iptal edilen şoför kartının geri verilmesini isteyen Duman'ı mütevazılığı için kutlayan Başkan Aras, Bodrum halkı adına özür diledi.

Bodrum'da, 6 Aralık günü saat 20.00 sıralarında, işten çıkan fayans ustası Hasan Duman, otogardan Yalıkavak yönüne giden minibüse bindi. Şoför Sait Demir, Duman'a kıyafetlerinin kirli olduğunu ve koltuğa oturamayacağını söyleyince tartışma çıktı. Bu anlar ise minibüsteki yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Minibüs şoförünün, görüntüyü çeken yolcuya çıkışıp, "Görüntüyü silmezsen ben de gitmem" demesi de videoda duyuldu. Şoförün koltuğa oturmasına izin vermediği yolcu, Yalıkavak'ta minibüsten indi. Görüntüler üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Sait Demir'in şoför kartı iptal edildi, hakkında idari işlem başlatıldı.

'İŞSİZ KALMANIN NE DEMEK OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİRİM'

Yaşananlardan dolayı üzüldüğünü belirten Hasan Duman, kıyafetlerinin kirli olduğunu ileri süren Sait Demir'e sahip çıkarak, Büyükşehir Belediyesi'nce iptal edilen kartının geri verilmesini istedi. İşsiz kalmanın ne demek olduğunu iyi bildiğini dile getiren Duman, "Eğer benimle yaşadığı tartışma nedeniyle işinden olduysa kendisinden de belediye yetkililerimizden de özür dilerim. Buradan belediye başkanımıza ricada bulunmak istiyorum; lütfen bu arkadaşın iptal edilen şoför kartını yeniden çıkarıp, işine dönmesini sağlasınlar. İşsiz kalmanın ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Daha önceden bir suçu vardı, bu da üzerine eklenip karar verildiyse onu bilemem" dedi.

Sait Demir ise "Kimse benden nefret etmesin çünkü ben sadece ekmek tekneme sahip çıktım" diyerek kendisini savundu.

Konunun ulusal ve yerel basında haber olarak yer almasının ardından Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Hasan Duman'ı makamında ağırladı. Bodrum halkı adına Duman'dan özür dileyen Başkan Aras, mütevazılığı için de teşekkür etti.

Başkan Aras'tan minibüste oturmasına engel olunan yolcudan Bodrumlular adına özür
Başkan Aras'tan minibüste oturmasına engel olunan yolcudan Bodrumlular adına özür
Başkan Aras'tan minibüste oturmasına engel olunan yolcudan Bodrumlular adına özür
Başkan Aras'tan minibüste oturmasına engel olunan yolcudan Bodrumlular adına özür

Büyükşehir Belediyesi, Hasan Duman, Ahmet Aras, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Başkan Aras'tan minibüste oturmasına engel olunan yolcudan Bodrumlular adına özür - Son Dakika


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