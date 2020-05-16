Başkan Aras, Turgutreis çarşı esnafıyla bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Aras, Turgutreis çarşı esnafıyla bir araya geldi

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, beraberinde Başkan Yardımcıları Önder Batmaz, Emel Çakaloğlu, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri ile birlikte Turgutreis çarşı esnafı ile bir araya gelerek belediye tarafından alınan kararlar ile ilgili bilgilendirme gerçekleştirdi.

Başkan Aras, Turgutreis çarşı esnafıyla bir araya geldi, System.String[]

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, beraberinde Başkan Yardımcıları Önder Batmaz, Emel Çakaloğlu, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri ile birlikte Turgutreis çarşı esnafı ile bir araya gelerek belediye tarafından alınan kararlar ile ilgili bilgilendirme gerçekleştirdi. Aynı zamanda esnafın sorunlarını da dinleyen Ahmet Aras Turgutreis'te gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.


Öncelikle pandemi süreciyle ilgili görüşlerini paylaşan Ahmet Aras; "Mümkün olduğunca aldığımız önlemlerle bu salgının etkilerini azaltmamız gerekiyor. Bir süre bununla yaşamayı öğrenmeliyiz. Tüm bunlara rağmen biz nasıl bu hasarı en hafif şekilde atlatabiliriz bunun çalışmaları içerisindeyiz. Esnafımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Çok güzel fikirlerimiz vardı, çalışmalara başlamıştık. Çarşımızı düzeltelim, estetik katalım istiyorduk. Ancak şu anda estetik değil ekmek derdindeyiz. Sizleri zor durumda bırakmak istemiyoruz. Bu yıl turizmin nereye evrileceği belli değil. Bizler haziranda temmuzda normalleşme olacak diyoruz ama ne olacağını bilemiyoruz. Biz belediye olarak kriterler belirledik, formlar hazırladık sizler için. Nasıl önlemler almanız gerektiği konusunda bizim de desteğimiz olacak size." diye konuştu.


"altyapı biter bitmez, üst yapıya geçeceğiz"


Muğla Büyükşehir Belediyesi ile yapılan iş birliği ile Turgutreis'in en büyük problemi olan altyapı sorununun giderilmesi için çalışmalara başladıklarını belirten Başkan Aras "Alt yapı çalışmalarının kısa süre içerisinde bitmesi için, çalışmanın turizm aksları dışında olmak kaydıyla yaz kış devam etmesi yönünde bir isteğimiz var. Büyükşehir Belediyesi valilikten bu konuyla ilgili izin istedi, biz de görüşümüzü bu şekilde belirttik. Alt yapı çalışmaları bitince üst yapıya başlayacağız. Kaldırım, yol ve aydınlatma gibi çalışmaları da sonrasında gerçekleştireceğiz ve Turgutreisimizdeki bu ihmal edilmişlik hissini ve gözden ırak olma hissini ortadan kaldıracağız. Turgutreis 50 bin civarındaki nüfusuyla şu anda Bodrum'un en büyük mahallesidir. O yüzden burasının göz ardı edilmesi düşünülemez. Biz gereğini yapacağız" dedi.


Aynı zamanda yaşam merkezi inşaatının da devam ettiğini söyleyen Başkan Aras, "Kısa bir süre sonra . Turgutreisimiz için güzel bir projeyi hayata geçirmiş olacağız" diye konuştu.


"sıfır işgaliye kararımızı uygulayacağız"


İşgaliye ile ilgili meclis kararı aldıklarını belirten Başkan Aras, bu yıl bunu uygulamaya başlayacaklarını söyledi. Aras, "Barlar sokağı eskiden barların, kafelerin ve hediyelik eşya dükkanlarının olduğu yerken birden bire tamamen imitasyon malzemelerin olduğu bir yer olduğu haline geldi. Olsun, olmasın demiyorum dünyanın her yerinde var. Ama bunları kapının önüne koyma adeti Bodrum'da çıktı. Parfümü, ayakkabıyı ya da tişörtü dışarı koymanın mantığı nedir? Orası açık bir pazar değil, orası çarşı. O yüzden çarşı zihniyetini gözden geçirelim. Aynı zamanda bizim mimari dokumuz olan iki kat, mavi pencereler, beyaz badanalar, bunları da tahrip eden bir yapıya geldi. Dışarıda sergi açılan bir çarşı haline geldi. Her mahallede durum böyle. Daha sonra bu binalar kaplanmaya başladı. Biz bunları düzeltmek zorundayız. Bununla ilgili bir meclis kararı alındı, sıfır işgaliye uygulanacak dendi. Özellikle bu tarz ürünler için. Hediyelik eşya için de bir tane küçük bir stant izni vereceğiz. Belediye olarak bir standart koymak zorundayız. Herkes iç vitrinini dilediği gibi yapsın. Sokağı da bana bırakın, güzelleştireyim aydınlatılmasını sağlayayım. İnsanların buralara gelmesini sağlayacak etkinlikler gerçekleştirelim. Bu yıl çarşıları hareketlendirecek çok güzel etkinliklerimiz olacaktı. ama biz bunları yine yaparız bu işler geçecek sonuçta. ve buraları cazip hale getireceğiz" dedi.


Barlar bölgesi olarak gösterilen alan için de bilgilendirme yapan Başkan Aras, "Gece 12'den sonra müzik yapmak için kapalı mekanlar yaratılacak. Turgutreis'e gelen turist gidip de başka yerde eğlenmesin parasını burada bıraksın istiyoruz. Barlar bölgesi yaptığımız bölgedeki arkadaşlarımız gelsin, koşulları yerine getirsin, bar ruhsatı verelim. Kapısını kapatır müziğinin sesini ayarlar, sabaha kadar müziğini yapar. Turizmin gerçeğidir, Bodrum eğlence yeridir. Öyle bir düzen getireceğiz ki insanları da sesten rahatsız etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.


günbatımı plajı genişliyor, belediye cafe geliyor


Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Turgutreis'teki bir diğer çalışmanın da sahildeki Belediye mülklerinde hayata geçirildiğini anlattı. Esnafın da işbirliği ve anlayışıyla burada bir düzenleme yaptıklarını söyleyen Aras, "Plajlarımızı genişletiyoruz. Turgutreisimizin cazibesini artırmak için daha çok şey yapacağız. Belediyeye ait Amiral kafeyi de yıkarak o meydanı güzel bir projeyle sizlere kazandıracağız. Turgutreis bisiklet ve yürüyüş yolunu Kadıkalesi'ne bağlayacağız. " diye konuştu.


Daha sonra esnafın sorunlarını ve önerilerini dinleyen Başkan Aras, toplantının ardından bölgedeki çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu. - MUĞLA

Ahmet Aras, Turgutreis, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 01:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Aras, Turgutreis çarşı esnafıyla bir araya geldi - Son Dakika

Son Dakika

Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu Ünlü oyuncunun ABD'de üniversite okuyan kızı koronavirüse yakalandı Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi Yaşadığı aile dramını ortaya çıkartmakla tehdit edilen fenomen Dilan Polat, gözyaşları içinde itiraf etti: Babam, annemi öldürdü 61'lik yıldız şarkıcı, banyoda yaptığı selfie ile kalçalarını gösterdi Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik 67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi Sezen Aksu'nun hastalığı tekrarladı: Sık sık atak geçiriyorum Gülben Ergen, Youtube kanalı açtı Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço hayatını kaybetti Sanatçı Emel Müftüoğlu, yavru ayının saldırısına uğradı Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar Efsane yarışma programı Çarkıfelek, Onur Büyüktopçu ile ekranlara dönüyor
Son Dakika: Türkiye'de 16 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 41 oldu, 1610 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 16 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 41 oldu, 1610 yeni vaka tespit edildi         
19:58
Belediye görevlileri inceledi, Antalya'da esrarengiz sarı tabakanın ne olduğu ortaya çıktı Belediye görevlileri inceledi, Antalya'da esrarengiz sarı tabakanın ne olduğu ortaya çıktı         
19:35
Boşanma aşamasındaki koca, hemşire karısını çocuklarının gözü önünde bıçakladı Boşanma aşamasındaki koca, hemşire karısını çocuklarının gözü önünde bıçakladı         
19:29
Dünya genelinde koronavirüs ölenlerin sayısı 310 bini geçti Dünya genelinde koronavirüs ölenlerin sayısı 310 bini geçti         
19:18
Sezen Aksu'nun hastalığı tekrarladı: Sık sık atak geçiriyorum Sezen Aksu'nun hastalığı tekrarladı: Sık sık atak geçiriyorum         
18:45
Borussia Dortmund, sahasında Schalke 04'ü 4-0 mağlup etti Borussia Dortmund, sahasında Schalke 04'ü 4-0 mağlup etti         
18:31
Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanı: Türkiye'de 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle turizm başlar Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanı: Türkiye'de 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle turizm başlar         
18:26
Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nesrin Özören: Korona aşısında yakında hayvan deneylerine başlıyoruz Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nesrin Özören: Korona aşısında yakında hayvan deneylerine başlıyoruz         
17:42
Hindistan'da farelerle birlikte ibadet edilen yer: Karni Mata Tapınağı Hindistan'da farelerle birlikte ibadet edilen yer: Karni Mata Tapınağı         
17:39
Kırklareli Valisi Bilgin: İlde koronadan ölen 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var Kırklareli Valisi Bilgin: İlde koronadan ölen 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var         
17:30
Avcılar'da bir kişi sokak ortasında karısını çeşitli yerlerinden bıçakladı Avcılar'da bir kişi sokak ortasında karısını çeşitli yerlerinden bıçakladı         
17:28
ABD'de Kovid-19 ölümleri 89 bine yaklaştı ABD'de Kovid-19 ölümleri 89 bine yaklaştı         
17:16
Kızı Ceylan Aslan'ı döverek öldürme suçundan tutuklanan baba, cezaevinde kendini astı Kızı Ceylan Aslan'ı döverek öldürme suçundan tutuklanan baba, cezaevinde kendini astı         
17:11
Dortmund - Schalke maçında yedek kulübesinde sosyal mesafe uygulandı Dortmund - Schalke maçında yedek kulübesinde sosyal mesafe uygulandı         
17:06
NBA'li basketbolcu Dinwiddie'nin sonraki takımını taraftar seçecek NBA'li basketbolcu Dinwiddie'nin sonraki takımını taraftar seçecek         
16:56
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, gittiği kafeye sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle alınmadı Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, gittiği kafeye sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle alınmadı         
16:35
Rizeli hayvansever, köpek beslediği için akrabaları tarafından darp edildi Rizeli hayvansever, köpek beslediği için akrabaları tarafından darp edildi         
16:29
Filip Novak: Lig bitirilip şampiyon ilan edilmemiz güzel olur Filip Novak: Lig bitirilip şampiyon ilan edilmemiz güzel olur         
16:29
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek         
16:11
Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı         
15:52
Üniversite, kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan Profesör Kutluk Özgüven'in görevine son verdi Üniversite, kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan Profesör Kutluk Özgüven'in görevine son verdi         
15:52
Van'da PKK'nın saldırısına uğrayan Vefa Sosyal Destek Grubu üyesi o anları anlattı Van'da PKK'nın saldırısına uğrayan Vefa Sosyal Destek Grubu üyesi o anları anlattı         
15:40
Köylerine gidemeyen grup, yerleştirdikleri kamerayla özlem gideriyor Köylerine gidemeyen grup, yerleştirdikleri kamerayla özlem gideriyor         
15:36
Galatasaraylı Florin Andone sosyal medyadan, koronavirüs testinin negatif çıktığını paylaştı Galatasaraylı Florin Andone sosyal medyadan, koronavirüs testinin negatif çıktığını paylaştı         
15:36
67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi 67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi         
15:31
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu         
15:27
Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı         
15:22
Vefa Grubu'na saldırıda CHP Gençlik Kolları Başkanı için yeniden gözaltı kararı çıkarıldı Vefa Grubu'na saldırıda CHP Gençlik Kolları Başkanı için yeniden gözaltı kararı çıkarıldı         
15:07
Yayınlanan otopsi raporunda Kobe Bryant'ın kanında, uyku bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaç tespit edildi Yayınlanan otopsi raporunda Kobe Bryant'ın kanında, uyku bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaç tespit edildi         
15:06
45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu 45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu         
15:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2020 20:07:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Aras, Turgutreis çarşı esnafıyla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]