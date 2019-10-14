Son Dakika Haberleri: Başkan Aras yıkım alanlarında incelemede bulundu
Son Dakika Güncel Başkan Aras yıkım alanlarında incelemede bulundu

Başkan Aras yıkım alanlarında incelemede bulundu

1 saat önce

Bodrum Belediyesi, Bodrum'un doğasına, mimarisine, İmar Kanununa ve Kıyı Kenar Kanununa aykırı yapıların tespit edilmesi ile ilgili çalışmalarına devam ediyor.

Başkan Aras yıkım alanlarında incelemede bulundu, System.String[]

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın göreve gelir gelmez başlattığı "Kaçak yapılaşma ile mücadele seferberliği" kapsamında imar planına aykırılıklar bulunduğu tespit edilen binaların yıkım işlemleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın gözetiminde mülk sahipleri tarafından sürdürülüyor. Başkan Aras, yıkımı devam eden projelerde incelemelerde bulundu.

Gündoğan, Yalıkavak ve Gümbet Mahallesi'nde devam eden imara ve yapı ruhsatına aykırı uygulamaları nedeniyle haklarında yıkım kararı alınan projelerde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yapı Kontrol Birimi ekiplerinin gözetiminde mal sahipleri tarafından yıkım işlemlerinde sona yaklaşıldı. Yıkım işlemi tamamlanan projelerde hafriyat kaldırma çalışmaları başlatıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras çalışmaları yerinde inceledi.Yıkım çalışmalarının devam ettiği Gümbet Mahallesi'nde sabah saatlerinde incelemelerde bulunan Başkan Ahmet Aras, yıkım işlemi devam eden ve tamamlanan projelerle ilgili firma yetkililerinden ve Başkan Yardımcısı Turgay Kaya'dan bilgi aldı.

Kaçak yapılaşma ile mücadelenin hız kesmeden devam edeceğini ifade eden Başkan Aras şunları söyledi:

"Bodrum'un kent mimarisine, dokusuna, kültürüne yakışan iki katlı evlerin görüntüsünü yeniden kazanmaya çalışıyoruz. Bunun için mücadelemizi ara vermeden sürdüreceğiz. Bakanlığın müdahalesi,bizim bu çabamızda elimizi güçlendirdi. Yıkım ve tadilat çalışmaları Belediye ekiplerimizin gözetiminde sürüyor. Bazı yerlerde tamamlanmış durumda."

Gümbet Mahallesi, Ahmet Aras, Bodrum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:22 Kaynak: Bültenler
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