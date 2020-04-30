Başkan Arayıcı'dan 1 Mayıs mesajı - Son Dakika
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Başkan Arayıcı'dan 1 Mayıs mesajı

6 saat önce

Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde büyük bir özveri ve fedakarlıkla görev yapan sağlık çalışanlarının sorunlarının çözülmesini istedi.

Başkan Arayıcı'dan 1 Mayıs mesajı, System.String[]

Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde büyük bir özveri ve fedakarlıkla görev yapan sağlık çalışanlarının sorunlarının çözülmesini istedi.


"Alın terinin, emeğin ve örgütlü mücadelenin sembol günü olarak her yıl coşkuyla kutladığımız 1 Mayıs'a, bu sene, ne yazık ki koranavirüsün gölgesi altında giriyoruz" diyen Sağlık-Sen Şube Başkanı Arayıcı, "Bir milyon yüz bin sağlık çalışanı, salgınla kora kor mücadele edip daha fazla can kurtarmak, şifa dağıtmak amacıyla gecelerini gündüzlerine katmaktadırlar. Üstelik tüm bunları kendi canları pahasına yapmaktadırlar. Ailelerini, yakınlarını, yuvalarını haftalarca görmedikleri veyahut uzaktan bakıştıkları bile oluyor" dedi.


"Sağlık çalışanlarının sorunları çözüm bekliyor"


Salgın sürecince binlerce sağlık çalışanına virüs bulaştığını, çok sayıda sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini dile getiren Arayıcı, açıklamasını şöyle sürdürdü:


"Vefat eden sağlık çalışanlarına Allah'tan rahmet dilerken, hasta olanların bir an önce şifa bulmasını temenni ediyoruz. Milletimizin tamamının ittifak ettiği gibi, sağlık çalışanlarımız bu süreçte adeta destan yazıyor. Göstermiş oldukları fedakarlıkların tarifi mümkün değildir. Bu zorlu süreci, sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarıyla elbette atlatacağız. Biz sağlık çalışanları canımızı ortaya koyup seve seve mücadele verirken, kronikleşmiş sorunlarımızın çözülmesini bekliyoruz. Sağlık çalışanlarının en önemli kronik sorunu döner sermaye adaletsizliğidir. Yapılan son düzenleme sorunu ortadan kaldırmak yerine, ne yazık ki daha da derinleştirmiştir. Bu sorunun sağlık çalışanları üzerindeki olumsuz etkisi, koronavirüsle mücadele sürecinde de etkisinden, adaletsizliğinden hız kesmedi. Sağlık çalışanları için refah, adalet, hakkaniyet ve huzur dağıtması gereken döner sermaye sistemi, mevcut haliyle tam tersini yapıyor, çalışma barışını bozuyor. Adaletsizlik üzerine kurulu bu sistemden bir an önce dönülmelidir.


"Sözleşmeli istihdamdan vaz geçilmeli"


Sağlık sistemindeki sözleşmeli istihdam türü ise çalışma barışını ve huzurunu bozan bir başka önemli sorundur. Bu istihdam türünün ne kadar hakkaniyetsiz olduğu salgınla mücadele sürecinde bir defa daha görüldü. Bu şekilde istihdam edilen sağlık çalışanlarının hiçbiri, salgınla mücadele ederken, bir an olsun sözleşmesine bakma gereği duymadı, üzerine hangi görev düştüyse, canla başla çalıştı. Aynı durum, hizmetli kadrosunda çalışan arkadaşlarımız için de geçerlidir. Tüm bu arkadaşlarımız, hak ettikleri, kendilerini güvencede görecekleri kadroya geçirilmelidirler.


"İcap nöbeti ücretleri eksiksiz ödenmeli"


Sağlık hizmetleri keyfilik üzerine yürütülecek bir alan olmadığından icap nöbeti ücretleri mutlaka eksiksiz olarak ödenmelidir. Bazı idareciler, ücretlerini ödemeden sağlık çalışanlarına zorla icap nöbeti tutturuyor. Hizmetlerin kesintiye uğramaması noktasında sağlık çalışanları icap nöbeti tutmaktan kaçınmıyorlar ancak bunun mevzuatta öngörülen karşılığının da idarece esirgenmemesi gerekiyor. Kaldı ki bu nöbetlerin karşılığını bazı sağlık çalışanları alırken, bazıları alamıyor. Bu keyfiliğe son verilmelidir.


"Vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılmalı"


Salgınla mücadele ederken hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarının şehit sayılması ise yaşadığımız zamanın ve yürütülen mücadelenin ruhuna uygun bir adım olacaktır. Çünkü sağlık çalışanları, görünmeyen düşmana karşı verilen amansız mücadelenin en ön saftaki yeri doldurulamaz neferleridir. Bu mücadele üzerinden yüzyıllar geçse de unutulmayacak bir mücadeledir. Hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarının şehit sayılması, bu mücadelenin yaşanılan zamanın ötesine taşan anlamları olduğunu her daim hatırlatacaktır.


"Sağlıkçıların yükü hafifletilmeli"


Milletimizin ve ülkemizin güvencesi vefakar sağlık çalışanlarının sorun ve beklentileri elbette bunlarla sınırlı değildir. Öncelik ve önem arz eden saymış olduğumuz hususların karşılanıp çözüme kavuşturulması, sağlık çalışanlarımızın yüzünü güldürürken, üzerlerindeki yükün hafiflemesine yol açacaktır. Sağlık-Sen olarak, sağlık çalışanlarımızın yüzü ne kadar çok gülerse, üzerlerindeki yük ne kadar hafiflerse, ülkemizin ve milletimizin yüzünün çok daha fazla güleceği inancındayız. Bu vesileyle, çalışan, üreten, alın teri akıtan herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin daim olmasını diliyoruz." - GAZİANTEP

emek ve dayanışma günü, Gaziantep, 1 Mayıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 02:50 Kaynak: İHA


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