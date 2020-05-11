Başkan Arayıcı'dan Hemşireler Haftası mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Arayıcı'dan Hemşireler Haftası mesajı - Son Dakika

Başkan Arayıcı'dan Hemşireler Haftası mesajı

6 saat önce

Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı verilen başarılı mücadelede sağlık çalışanlarının özveri ve fedakarlığının karşılıksız kalmamasını istedi.

Başkan Arayıcı'dan Hemşireler Haftası mesajı, System.String[]

Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı verilen başarılı mücadelede sağlık çalışanlarının özveri ve fedakarlığının karşılıksız kalmamasını istedi.


Covid-19 salgını ile mücadelede sağlık çalışanlarının başarısının dünyaya örnek gösterildiğini ifade eden Arayıcı, 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, yıllardır çözüm bekleyen sorunları dile getirdi. Arayıcı, "Ebeler ve Anneler Gününün ardından şimdi de Hemşireler Gününü kutluyoruz. Ancak, bir taraftan yıllardır çözüm bekleyen sorunlarımız, diğer taraftan salgınla mücadele ortamı bu günlerimizin buruk geçmesine vesile oluyor. Salgın ortamında hastalık bulaştırma riski nedeniyle çocuklarına dokunamayan, sarılamayan, emeklerinin karşılığını alamayan sağlık çalışanları artık çözüm istiyor. Somut adımların atılmasını bekliyor" dedi.


"3600 ek gösterge herkesin hakkı "


Sağlık çalışanlarının en büyük taleplerinden birisinin 3600 ek gösterge olduğuna dikkat çeken Arayıcı, "Nasıl ki, öğretmen denildiğinde tarih veya matematik diye bir ayrım yapılmıyorsa, polis denildiğinde asayiş ya da narkotik diye bir ayrım yoksa, sağlık çalışanları arasında da hiçbir ayrım yapılmadan tüm sağlık çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmelidir" ifadelerini kullandı.


Sağlık hizmetinin bir ekip işi olduğuna değinen Başkan Arayıcı, adaletli olmayan döner sermaye sisteminin yeniden düzenlenmesini isteyerek, "Sağlık hizmeti ekip işidir. Adaletsiz bir döner sermaye sistemi ile çalışma barışını korumak mümkün değildir. Salgın döneminde doktorundan hizmetlisine tüm çalışanlar büyük risk yaşıyor. Virüs, çalışanlar arasında branş ayrımı yapmıyor. Bu nedenle döner sermayelerin adil şekilde paylaşılması için yeni bir yönetmelik yayınlanmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.


"Tüm sağlık çalışanları Covid-19 salgını ile mücadelede sahada başarılı bir sınav vermektedir" diyen Arayıcı, şöyle devam etti:


"Covid-19 sınavını başarı ile sürdüren sağlık çalışanları 'Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği' sınavından muaf tutulmalıdır. Hizmetli kadrosunda olmalarına rağmen yıllardır memur gibi çalışan sağlık çalışanları sınavsız bir şekilde genel idari hizmetler sınıfına geçirilmelidir. Diğer taraftan salgın dolayısıyla sözleşmeli istihdam türünün ne kadar hakkaniyetsiz olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Sözleşmeli personeller kadroya geçirilmeli ve bundan sonra sözleşmeli personel istihdamına son verilmelidir."


Arayıcı, iş yükü sürekli artarken gelirleri aynı oranda artmayan sağlık çalışanlarına bin lira seyyanen zam verilmesini de talep ettiklerini belirterek, herkesi 12 Mayıs Salı günü saat 21: 00'de evlerin balkonlarına davet etti. - GAZİANTEP

Koronavirüs, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 12:15 Kaynak: İHA


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