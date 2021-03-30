Başkan Arda, 2 yıllık görev süresini değerlendirdi - Son Dakika

Göreve gelmesinin üzerinden geçen 2 yılı değerlendiren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, işçiye ve esnafa borçlarının olmadığını belirterek, "Gaziemir Belediyesi şu an ekonomik olarak ayakları üstünde duran belediye" dedi.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde koltuğa oturmasının ardından geçen 2 yıllık süreyi değerlendirdi. İlçede biten, devam eden ve planlanan projeleri belediye meclis salonunda basın mensuplarıyla buluşarak kamuoyu ile paylaşan Başkan Arda, "Şu anda Gaziemir Belediyesinin şubat ayında aldığı tüm mal ve hizmetlerin bedeli esnafa ödenmiş durumda. Esnafa olan bir kuruş borcumuz yok. Vergi borçlarımız var. Gaziemir Belediyesi şu an ekonomik olarak ayakları üstünde duran belediye. İzmir'in en iyi toplu iş sözleşmesini imzalamıştık. 4 bin 757 lira olarak işçilerimiz maaş almaya başladı. KHK ile geçenleri 3-4 ay önce imzalamış olmamıza rağmen temizlik işçilerimiz de bu sözleşmeden faydalanıyor. İşçiye borcumuz hiç yok. Maaş ve ikramiyelerini günü gününe ödüyoruz" diye konuştu.

"Pandemi dönemini fırsata dönüştürdük"

Başkan Arda, şöyle konuştu: "2 yıl önce bugün büyük bir heyecan içindeydik. Her ne kadar seçileceğimizi biliyor olsak da heyecanımız doruktaydı. Seçilmemizin üzerinden 2 yıl geçti. Bu 2 yılı pandemi öncesi ve sonrası diye ayırmak gerekiyor. 100 yılda bir yaşanacak olayı beraber yaşıyoruz. Hepimizin bir hikayesi var. Bir babanın, annenin, kardeşin hikayesinin parçası olarak doğuyoruz. Gaziemir Belediye Başkanlığı da benim hikayemin bir parçasını oluşturuyor. Siyasette 40 yıl boyunca ilgim oldu. 2 yıldır ne yapıyoruz? Bundan sonra ne yapacağız? Pandemi dönemini bir fırsata dönüştürdüğümüzü düşünüyorum."

"19 kamyon aldık"

Gaziemir Belediyesinin de bir dönem borçları olduğunu kaydeden Başkan Arda, "Her belediyenin olduğu gibi bizim de borcumuz vardı. 'Kamulaştırma, tasarruf, yeni kaynaklar oluşturma' dedik. Bu felsefe ile yola çıktık. Çöp taşeronumuzu gönderdik. Şu an diğer belediyelerdeki sıkıntıları görünce ne kadar önemli bir karar aldığımızı görüyorum. 6 milyon 300 bin TL'lik yatırımla 19 kamyon aldık. Hemen hizmete aldık. Kamusal alanları genişletmek gibi bir hedefim vardı. Belediye tarafından kiraya verilmiş bazı kiracıları çıkardık. Hepsini hukuk kurallarına göre yaptık. Vatandaşımıza ucuz, kaliteli, sağlıklı hizmeti belediye olarak sunmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kadınlara destek

İlçedeki tarihi bir binayı 2 milyon 800 bin liraya kamulaştırdıklarını söyleyen Başkan Arda, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu an restorasyon çalışmaları devam ediyor. Kullandığımız anı evimiz güzel bir yer olacak. Açılışını yapacağız. Belediyeye ait bir kafemiz vardı. Tepe Restoran ismiyle anılıyordu. İlk yapıldığı andan itibaren kiralanıyordu. Orayı da hukuk kurallarıyla çıkardık. Oraya bir kafe yapıyoruz. Kadınlarımızı önemsiyoruz, değer veriyoruz. Kafeteryanın yanında Mutfak Sanat Atölyesi ile kadınlarımız ürettiklerini Zeytin Evi'nde satacak."

Sosyal market

Sosyal yardım işleri müdürlüğünün birçok yardım yaptığını hatırlatan Başkan Arda, "Gıda kolisi dağıttık ama artık vazgeçtik. 2 yıllık sürecin 1 yılı pandemi, 1 yılı pandemi öncesi. Bu sürede esnaflarımıza çek olarak yardımda bulunduk. 688 aileye patates dağıttık. Sosyal market çok önemli projelerimizden birisiydi. Benzerini Almanya'da görmüştük. Sosyal market birçok belediye tarafından kullanılıyor ama bizim sistem biraz farklı. ESBAŞ ile ilişkilerimiz çok iyi noktada. Onların desteğiyle merkez pazar yerimizin altındaki yeri sosyal markete çevirdik. İlk 350 aileye yardıma başladık şimdi 521 aileye ulaşıldı. Vatandaşlarımıza bir kart verdik. Raflardaki ürünlerde puan var. Para geçmiyor. Her üründen bir ay içinde bir tane alabiliyor. Yıl boyunca 3 bin 518 aileye yardım yapmışız. Raflarımızı hayırsever vatandaşlarımız dolduruyor" dedi.

Yeni projeleri anlattı

Taziye evleri açtıklarını, seçim döneminde Aktepe-Emrez ve Binbaşı Reşatbey mahallelerinde bu isteğin birinci sırada geldiğini dile getiren Başkan Arda, yeşile değer verdiklerini, 3 bini aşkın fidan ve ağaç dikimi gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Arda şunları söyledi: "158 parkımız var. Park yapacak yerimiz artık yok gibi bir şey. Mevcut parklarımızı rehabilite etmek istiyoruz. Bazı parklarımızı yeniledik. Depremle birlikte bir park habitatı doğuyor. Özellikle pandemiyle birlikte insanlar dışarıda bir hayat geçiriyorlar. Bu, dünyada da yeni bir şey. Parklarımızı insanların uzun zaman geçireceği yerlere dönüştürüyoruz." Yurtdışı Akademik Burs Ofisi (YABO) projesinden bahseden Başkan Arda, "Bunu anlatmakta zorlanıyoruz. Eşimden ilham aldım. Karşılıklı burslar var. Danışmanlık hizmeti verenler var. 2 tane arkadaşımızı burada istihdam ettik. Sadece 2 kişinin istihdamıyla oluşturulmuş bir proje. Gençlere randevu veriyoruz, hayallerini dinliyoruz. Arkadaşlarımız araştırmaya başlıyorlar, nerede okumak istiyorlar, burslar var mı? Hayalleriyle çakışan durumlar varsa köprü vazifesi görüyoruz. Almanya'da 70 tane karşılıksız burs tespit ettik. Bu bir danışmanlık hizmetidir. Buraya gelen herkes Avrupa'ya gidecek ve bursla okuyacak diye bir şey yok. Kaliteli hizmet felsefemiz var. Fen işleri gerekeni yapıyor. Sevgi Mahallesinde pazar yeri yenileme çalışmasını yaptık."

"Yeni kaynaklar oluşturduk"

Geri dönüşüm çalışmaları hakkına bilgi veren Başkan Halil Arda, "Geri dönüşüm toplanıyor ve 7 yılda belediye olarak hiçbir menfaatimiz olmamış. Belediye bütçesini ilgilendirmediği için tek imzayla verilen iş. Bir firmaya 'ilçemdeki ambalaj atıklarını siz toplayın' diyorum. Bir firma niye toplar? Alışveriş merkezinden sadece 50 ton temiz karton çıkıyormuş. Bir rant elde ediyor. İzni ben veriyorum. Encümende ihaleyle gerçekleştirdim. İzmir'de bu işi yapan 6 firmayı davet ettim. 1 milyon 150 bin lira yıllık gelir geldi. Şoku ben kendim yaşadım. Pandemiye kadar bu paraları aldık. Bugün kadar hiç alınmamış, düşünülmemiş bir şeydi. Bunun için yeni kaynaklar oluşturduk" diye konuştu.

Çağrıda bulundu

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, nükleer atıkların bulunduğu kurşun fabrikası alanı için de konuştu. Arda, "Yaklaşık 15 yıl önce tespit edilen nükleer atığımız var. Ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Eski kurun fabrikası. Türkiye'de olmayan dışarıdan bir madde getiriyorlar. Kurşun üretip atıklarını toprak altına bırakıyorlar. Yağmurlarla birlikte resmen toprağın altından duman tütüyor. Sulara karışıyor, oradaki vatandaşları etkiliyor. Burasının temizlenmesini istiyorum. Bir teklifim var; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu alanı kamulaştırsın. Nükleer temalı bir parka dönüştürsün. Orada yaşayan insanlara özür gibi, ödül gibi kamulaştırılmasını istiyorum" sözlerine yer verdi. - İZMİR