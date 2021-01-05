Başkan Arda, belediyenin esnafa borcunu "sıfır"ladı - Son Dakika

Başkan Arda, belediyenin esnafa borcunu "sıfır"ladı

05.01.2021 11:58
Başkan Arda, belediyenin esnafa borcunu

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, göreve geldiği günden bu yana uyguladığı ekonomik tedbirler ve gelir getirici projelerle belediyenin esnafa olan borcunu sıfırladıklarını belirtti.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, göreve geldiği günden bu yana uyguladığı ekonomik tedbirler ve gelir getirici projelerle belediyenin esnafa olan borcunu sıfırladıklarını belirtti.

Dün gerçekleştirilen Gaziemir Belediye Meclis Toplantısında konuşan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, belediyenin esnafa olan borcunu sıfırladıklarını açıkladı. Başkan Arda, 2020 yılının Gaziemir için tüm olumsuzluklara karşın çok iyi geçtiğini belirterek, "Mali açıdan çok umutluyum. Uyguladığımız ekonomik tedbirlerle şimdiye kadar çalışanlarımızın maaşını hiç aksatmadık. Hatta maaşları gününden önce ödemeye başladık. Şimdi de esnafımıza da vadesi gelmiş bir kuruş borcumuz kalmadı" dedi.

Başkan Arda, hedeflerinin vergi sigorta affıyla birlikte başta Gaziemir Belediyesinin vergi ve sigorta borçlarını kapatmak olduğunu, bunu gerçekleştirdikleri takdirde Avrupa Birliğinin de gelir getirici projelerinden faydalanabileceklerini dile getirdi. DİSK ile imzaladıkları toplu sözleşmenin belediye çalışanları için "çok iyi" bir sözleşme olduğunu da belirten Başkan Arda, "Kanun Hükmünde Kararname ile belediyemize geçen çalışanların maaşlarını da 1 Temmuz itibariyle diğer çalışanlarımız ile eşit duruma getirdik. Sadece asgari ücretle çalışan bu arkadaşlarımızın yevmiyeleri yükseldi, ikramiye ve bayram paraları almaya hak kazandılar. Benzer işi yapıp farklı ücret alan işçileri de bulundukları yerden iki kademe yukarı çıkartarak terfilerini sağladık. Bugün Gaziemir Belediyesi işçisi en az 4 bin 757 lira maaş alıyor. Helali hoş olsun. Tüm emekçi kardeşlerime çalışmaları için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İZMİR

Başkan Arda, belediyenin esnafa borcunu sıfır ladı
Başkan Arda, belediyenin esnafa borcunu sıfır ladı

Halil Arda, Gaziemir, Sigorta, Vergi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Arda, belediyenin esnafa borcunu 'sıfır'ladı - Son Dakika


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