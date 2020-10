Başkan Arda'dan Azerbaycan'a dayanışma mektubu - Son Dakika

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Ermenistan'ın Azerbaycan'da gerçekleştirdiği saldırılarla birçok sivilin ölümüne yol açmasının ardından kardeş belediye Bakü'de bulunan Azerbaycan 1 No'lu Uşak Evi'ne ve bu evde yaşayan çocuklara mektup yazarak onların yanında olduğunu vurguladı.

Başkan Arda, Uşak Evi'nin sorumlusu Nermina Zöhrebova'ya yazdığı mektubunda Azerbaycan 1 No'lu Uşak Evi Halk Dansları Grubu'nun Gaziemir Uluslararası Çocuk Şenliği'nin en renkli gruplarından biri olduğunu belirterek tüm Azerbaycan'a ve çocuklara sevgilerini gönderdiğini belirtti.

Başkan Arda, mektubunda Ermenistan'ın yıllardır Azerbaycan toprağı Karabağ'ı haksız şekilde işgal ettiğini de vurgulayarak "Ermenistan'ın bölgedeki soydaşlarımıza yönelik yakın zamanda gerçekleştirdikleri hain saldırıları şiddetle kınıyorum. Yapılan bu hain saldırıya Azerbaycan ordusu gereken karşılığı vermiş ve yüreklerimizi bir nebze de olsa rahatlatmıştır. Tüm dünya bilmelidir ki Karabağ Azerbaycan toprağıdır ve bu topraklar kısa bir zaman sonra Azerbaycan'ın olacaktır" dedi.

"Biz Gaziemir Belediyesi olarak her zaman ulusal ve uluslararası iş birliğini, kıstasları ve hukuku esas aldık ve almaya da devam edeceğiz" diyen Başkan Arda, mektubunda şunları söyledi:

"Can dostumuz Azerbaycan'ın yanındayız"

"Şimdi de Karabağ meselesinde can dostumuz, kardeşimiz Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Yine en büyük temennimiz; Ermenistan'ın yapmış olduğu bu işgalin bir an önce son bulması, adil ve kalıcı barışın gerçekleşmesidir. Burada da Karabağ'ın Azerbaycan egemenliğinde olduğunu savunmaktayız. Uluslararası platformlardan beklentimiz ise işgalci taraf Ermenistan'a, Karabağ'ın egemenliğinin Azerbaycan toprak bütünlüğünde olduğunun kabul ettirilmesidir. Biliyoruz ki Azerbaycan ordusu şanlı ilerleyişini devam ettirmekte, Ermenistan işgalinde olan toprakları bir bir alarak buralara Azerbaycan'ın şanlı bayrağını dikmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyor; acılarınızla üzülüyor, dertleniyor, kederleniyoruz, Azerbaycan liderimiz İlham Aliyev'in vermiş olduğu mesajlarla mutlu oluyor, umutlanıyoruz. Ermenistan'ın bölgede barış ve istikrarın önündeki en büyük engellerden biri olduğunu ifade ediyor "Tek Millet İki Devlet" anlayışıyla her daim can Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bizim yüreklerimiz kardeş Azerbaycan'la birlikte atıyor, inşallah hep birlikte daha güçlü bir şekilde tüm dünyaya barış mesajlarını en kısa zamanda vereceğiz. Bu duygu ve düşüncelerimizle Azerbaycan'da şehit düşen askerlerimizin kederli ailelerine baş sağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. En kısa zamanda müjdeli haberi alacağımıza canıgönülden inanıyorum. Zafer, ancak ona inananlarındır ve biz de bu zafere çok inanıyoruz. Saygı ve sevgilerimle." - İZMİR