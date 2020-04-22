Başkan Arda'dan bayrak sürprizi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Arda'dan bayrak sürprizi - Son Dakika

Başkan Arda'dan bayrak sürprizi

6 saat önce

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, sosyal medya üzerinden mesaj yoluyla kendisine ulaşıp Türk bayrağı isteyen 72 yaşındaki Rezzan Kadriye Haşılcıoğlu'na sürpriz yaparak Türk bayrağı armağan etti.

Başkan Arda'dan bayrak sürprizi, System.String[]

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, sosyal medya üzerinden mesaj yoluyla kendisine ulaşıp Türk bayrağı isteyen 72 yaşındaki Rezzan Kadriye Haşılcıoğlu'na sürpriz yaparak Türk bayrağı armağan etti.


Bayrağı yıpranan ve sokağa çıkma yasağından dolayı dışarı çıkamadığı için yeni bayrak alamayan Rezzan Kadriye Haşılcıoğlu, sosyal medya aracılığıyla Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'yla iletişime geçti. Evindeki bayrakları önceki bayramlarda kullandığı için renklerinin solduğunu, bu bayrakları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda balkonuna asamayacağını ifade eden Rezzan Kadriye Haşılcıoğlu, Başkan Arda'dan yeni bayrak talep etti. Mesajı alır almaz harekete geçen Başkan Halil Arda, evinde ziyaret ettiği Rezzan Kadriye Haşılcıoğlu'na Türk bayrağı armağan etti.


Başkan Arda'ya teşekkür


Kapıyı açtığında Başkan Halil Arda'yı karşısında görünce çok şaşıran Rezzan Kadriye Haşılcıoğlu, sürpriz karşısında duygulandı. Başkan Halil Arda'ya teşekkür eden Rezzan Kadriye Haşılcıoğlu, "Evimdeki bayraklarımı daha önceki milli bayramlarda kullandığım için renkleri solmuştu. Bu yüzden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızın 100. yılında yeni bayrak balkonuma asmak istedim. Ancak korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkamadığım için yeni bayrak alamadım. Ben de Gaziemir Belediye Başkanımız Halil Arda'dan bayrak talep ettim. Başkanımız Halil Arda'yı elinde bayrakla kapımda göründe çok şaşırdım çok duygulandım. Başkanımız Halil Arda'ya nazik davranışı için çok teşekkür ederim" diye konuştu.


Gençlere örnek bir Cumhuriyet kadını


Sosyal medyadan mesaj yoluyla kendisine ulaşan Rezzan Kadriye Haşılcıoğlu'nun bayrak talebi karşısında çok duygulandığını dile getiren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Sosyal medya hesaplarından bana ulaşarak bayrağının eskidiğini, sokağa çıkma yasağı nedeniyle de yeni bayrak alamadığını ileten Rezzan Hanım'a sosyal mesafemizi koruyarak küçük bir sürpriz yaptım. İstediği gibi, orta ve büyük ebatlarda bağımsızlığımızın sembolü Türk bayrağımızı kendisine hediye ettim. 72 yaşında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu ilk günkü heyecanla yaşadığını gözlerinde gördüğüm bir cumhuriyet kadınıyla tanışmaktan büyük onur duydum. Bayrağı hemen balkonuna gururla asacağını söyledi. Kendisine sağlıklı ömürler diliyorum. Onun cumhuriyete olan bağlılığının gençlerimize örnek olmasını diliyorum" dedi.


Gaziemir'de 23 Nisan coşkusu


22 yıldır aralıksız sürdürülen Gaziemir Uluslararası Çocuk Şenliği'ni bu yıl korona virüs salgını nedeniyle ertelemek zorunda kalan Gaziemir Belediyesi, ulusal egemenlik coşkusunun aynı heyecanla yaşanması için bugün ilçeyi bando ekibiyle coşturacak. Vatandaşlar da evlerinin balkonlarından bayraklarıyla bandonun çalacağı marşlara eşlik edecek. Atatürk'e ve cumhuriyete bağlılık mesajı verilecek. Gaziemir Belediyesi, vatandaşların balkonlarından 23 Nisan coşkusuna ortak olmaları için 5 bin bayrak dağıttı. - İZMİR

Halil Arda, Gaziemir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 10:37 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İzmir'de korkutan "böcek istilası" görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı
Sosyal mesafe kuralına aykırı fotoğrafa 15 bin lira para cezası kesildi Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı Koronavirüse iyi geliyor denilen zerdeçal satışları arttı, uzmanlar dozaj uyarısı yaptı Acun Ilıcalı, Instagram hesabından kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı Acun Ilıcalı, Instagram hesabından kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı Sokağa çıkma yasağı öncesinde Bursalılar, kaynak su alabilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu Kadir, koronavirüs salgınını tahliye gerekçesi olarak sunamayacak Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Ben olsam 'Ne eksiğin var' derim Oyuncak araba hastası galerici, koleksiyonuna servet harcadı Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları eylül, ekim aylarında açmak için çalışmalarımız var Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor TRT'nin kampanyasına rekor katılım: 171.177 çocuk 23 Nisan videosu gönderdi Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için WhatsApp Danışma Hattı kurdu Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor
Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti         
17:02
ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu         
17:00
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu         
16:41
Çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur, kendisini övdü: Taş bebek gibiyim Çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur, kendisini övdü: Taş bebek gibiyim         
16:34
Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı         
16:34
Mermer ustası, ilgi artınca Mermer ustası, ilgi artınca "Evde kalın, bize iş çıkarmayın" yazılı mezar taşının daha büyüğünü yaptı         
16:31
Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi         
16:29
Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak evlendi Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak evlendi         
16:25
Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim         
16:09
Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor         
16:07
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı         
16:01
Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur         
15:58
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, "Kızım istismara uğradı" diye şikayette bulunmuş         
15:51
Japonya'da halk koronavirüse aldırmayınca hükümet çareyi laleleri kesmekte buldu! Manzarayı gören halk gözyaşına boğuldu Japonya'da halk koronavirüse aldırmayınca hükümet çareyi laleleri kesmekte buldu! Manzarayı gören halk gözyaşına boğuldu         
15:47
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını takipten çıkardı Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını takipten çıkardı         
15:28
Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim         
15:21
CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu         
15:17
Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL         
15:15
Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi         
15:10
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tepki çeken paylaşımı için özür diledi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tepki çeken paylaşımı için özür diledi         
14:51
Galatasaray'da maaş indirimine yanaşmayan Falcao'nun gönderilmesi gündemde Galatasaray'da maaş indirimine yanaşmayan Falcao'nun gönderilmesi gündemde         
14:46
Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti         
14:36
Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı         
14:35
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı         
14:33
Son Dakika: 100 baz puan indirime giden Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,75'e düşürdü Son Dakika: 100 baz puan indirime giden Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,75'e düşürdü         
14:00
Beşiktaş'ta Karius'tan boşalan kaleye Ersin Destanoğlu geçecek Beşiktaş'ta Karius'tan boşalan kaleye Ersin Destanoğlu geçecek         
13:57
Milyonlarca mutlu ağacın ilham perisi Ressam Bob Ross'un sıra dışı hayat hikayesi Milyonlarca mutlu ağacın ilham perisi Ressam Bob Ross'un sıra dışı hayat hikayesi         
13:52
İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı         
13:49
İngiliz gazetesinden korkunç koronavirüs iddiası: Ölü sayısı, gerçek rakamların aksine 41 bin İngiliz gazetesinden korkunç koronavirüs iddiası: Ölü sayısı, gerçek rakamların aksine 41 bin         
13:46
İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi         
13:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2020 17:10:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Arda'dan bayrak sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]