Başkan Arda'dan İzmir'in Çernobili'ne karşı 'DUR'ma çağrısı - Son Dakika

Başkan Arda'dan İzmir'in Çernobili'ne karşı 'DUR'ma çağrısı

18.05.2021 15:03
Başkan Arda'dan İzmir'in Çernobili'ne karşı 'DUR'ma çağrısı, System.String[]

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, İzmir'in Çernobil'i olarak bilinen nükleer atıkların temizlenmesi için 21 Mayıs Cuma günü başlayacağı "duran adam" eylemi için duyarlı tüm kesimlere katılım çağrısı yaptı.

Emrez Mahallesi'ndeki İzmir'in Çernobil'i olarak bilinen ve normal değerin 219 katı oranında radyasyon yayan radyoaktif atıkların alandan kaldırılması için Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, eylem başlatma kararı aldı. Atıkların temizlenmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na birçok kez çağrı yapan Başkan Halil Arda, sorunun çözümü için 21 Mayıs Cuma günü başlayarak her hafta cuma günü saat 11.00'de atıkların bulunduğu yerde 10 dakikalık "durma" eylemi gerçekleştirecek. Her hafta bir milletvekili ve bir belediye başkanının yanı sıra benzer çevre sorunlarıyla boğuşan kentlerin temsilcileri de dayanışmayı artırmak adına eyleme davet edildi. Ayrıca İzmir'deki ve Türkiye'deki çevre örgütleri, odalar ve Gaziemirliler de eylemde en ön sırada yer alacak.

Hep birlikte çözüme ulaşacağız

Nükleer atıkların temizlenmesi için daha önce yaptığı girişimlerden sonuç alamayınca yeni bir eylem başlatma kararı alan Başkan Halil Arda, "İlçem Gaziemir'in Emrez Mahallesi'nde, İzmir'in Çernobili olarak bilinen alanda toprağa gömülü halde bulunan ve normal değerin 219 katı fazla radyasyon yayan radyoaktif atıklar 14 yıldır toprağa, suya ve havaya karışarak tüm İzmir'in sağlığını tehdit ediyor. Burada yaşanan nükleer kirliliğe dikkat çekmek adına 21 Mayıs Cuma gününden itibaren her hafta atıkların bulunduğu arazide #İzmirinÇernobiliTemizlensin sloganıyla 10 dakika sürecek "duran adam" eylemi gerçekleştireceğiz. 3 ay sürecek olan nöbetimize, her hafta bir İzmir milletvekilimiz ve bir ilçe belediye başkanımızın yanı sıra ülkemizin önde gelen çevre örgütlerini davet edeceğiz. Milletvekillerimiz,belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız ve halkımızla birlikte "dur"arak sesimizi bu kez başka bir tondan tüm Türkiye'ye ulaştırmak istiyoruz. Kentimizin en büyük çevre sorunlarından birine karşı mücadele ile çözüme ulaşacağımıza eminim. 21 Mayıs Cuma günü saat 11.00'de gerçekleştireceğimiz 10 dakikalık ilk nöbetimize herkesi destek vermeye davet ediyorum" diye konuştu.

Gaziemir, Mayıs, İzmir, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Arda'dan İzmir'in Çernobili'ne karşı 'DUR'ma çağrısı - Son Dakika


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