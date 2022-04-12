Başkan Arda: Güçlü bir belediyeyiz

Gaziemir Belediyesi 2021 Yılı Faaliyet Raporu'nun görüşüldüğü ve oy çokluğuyla kabul edildiği meclis toplantısında yapılan eleştirileri tek tek çürüten Belediye Başkanı Halil Arda, "Devlet, İzmir'e vaatlerinin sadece yüzde 44'ünü yapmış. Ama biz sınırlı kaynaklarımızı doğru kullanarak projelerimizi gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Strateji Geliştirme Müdürü İrfan Yapar'ın 2021 Yılı Faaliyet Raporu'yla ilgili teknik sunumunun ardından yasa gereği oturumu yöneten Gaziemir Belediye Meclisi 1. Başkanvekili Necati Kırmaz, önce siyasi partilere ardından kişisel görüşlerini belirtmek isteyen meclis üyelerine söz verdi. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Grup Başkanvekili İzel Zenginobuz Derinsu, Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Uğur İnan Atmaca, ve Milliyetçi Hareket Partisi adına ise Selahattin Şahin görüşlerini belirtti. Daha sonra söz alan meclis üyeleri bireysel olarak görüşlerini açıkladı.

Meclis üyelerinin ardından söz alan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, muhalefet partilerinin meclis üyelerince getirilen eleştirilerine yanıt verdi. Başkan Arda "Gençlik Merkezimizin ihalesine çıktık ama ülkemizin ekonomik koşulları nedeniyle ihaleye kimse girmedi. Yüzüncü Yıl Sanat Merkezimizin projesini çiziyoruz. İlçe Stadını yeniledik. Atatürk Kültür Merkezi'ni baştan yaratıyoruz. Depreme dayanıksız dediğiniz bina taş gibi. Kültür merkezini baştan yaratmamız sizi rahatsız ediyor. İnsanları kültürle, sanatla, sporla buluşturuyoruz. Her cumartesi günü çocuklarımızı evlerinden alarak Sarnıç Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi'nde tiyatroyla buluşturuyoruz. Yurttaşlarımızın bize olan ilgisini çarşıda, pazarda, sokakta görüyoruz. Sizin korkunuz, yurttaşlarımızın bize olan ilgisinden" dedi.

Ekonomik yapımız krize rağmen güçlü

Göreve gelir gelmez uyguladıkları mali disiplin ve yeni kaynaklar yaratmak için attıkları adımlarla belediyenin mali yapısını güçlendirdiklerini ifade eden Başkan Arda şunları söyledi: "Giderler fırladığı için belediyeler ek bütçe yapıyor. Gelir sağlamak için mallarını satıyor, kredi çekiyor. İzlediğimiz mali disiplin ve ekonomik politikalarla ekonomik yapısını güçlendirdiğimiz Gaziemir Belediyesi, bu duruma düşmüyor. Karda yürürken basacağı yeri önce kuyruğuyla kontrol eden kış tilkisi gibi hesabımızı kitabımızı yapıp öyle adım atıyoruz. Para politikamızdan asla taviz vermiyoruz. Borcumuz olmadığı için göğsümüzü gere gere dolaşıyoruz. İller Bankası'ndan gelen para, çalışanlarımızın maaşlarını ödemeye bile yetmiyor. İller Bankası'ndan iki ay önce 4 milyon 800 bin lira geldiğinde 7 milyon 500 bin lira maaş ödüyorduk. Şimdi 10 milyon lira işçiye, memura para ödeyeceğiz. Bugün İller Bankası'ndan gelen para 8 milyon. Yine açık, yine takviye! İzlediğimiz ekonomi politikaları sayesinde Gaziemir Belediyesi saygın bir yerde. Herkes bunu görüyor ve takdir ediyor."

Devlet, İzmir'de hedeflerinin yüzde 44'ünü gerçekleştirmiş

Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle devletin vaatlerini yerine getiremediğine dikkat çeken Başkan Arda, "İzmir İl Koordinasyon Kurulu'nda açıklanan rakamlara göre kamunun İzmir'de planladığı toplam proje sayısı 770, tamamlanan 151, devam eden 381, hiç başlanmayan 238. 2021 yılı gerçekleşme oranı %44. Kamunun İzmir'e yaptığı ve il koordinasyon kurulunda açıklanan rakamlar. Devlet %44 yapmış. Biz bütün imkansızlıklara rağmen çalışmaya devam ediyoruz. Sınırlı kaynaklarımızı doğru kullanarak projelerimizi yerine getiriyoruz" diye konuştu.

Başkan Halil Arda, "Bilimsel kurallara dayanarak Faaliyet Raporumuzu hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürümüz İrfan Yapar ve ekibine, belediye başkan yardımcılarımıza ve belediyemizde hizmet üreten tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından 2021 Yılı Faaliyet Raporu,AKP'li, MHP'li üyeler ile bağımsız meclis üyesinin ret oylarına karşılık CHP'li meclis üyelerinin kabul oylarıyla oy çokluğuyla kabul edildi.