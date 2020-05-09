Başkan Arda'nın eşinin son testi negatif çıktı - Son Dakika

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve eşi Deniz Arda'nın yaptırdığı korona virüsü test sonuçları belli oldu. Başkan Arda'nın test sonucu negatif çıkarken, eşinin sonucu pozitif çıkmıştı. Başkan Arda, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla eşinin son testinin negatif çıktığını belirtti.



Şüphe üzerine korona virüsü (Covid-19) testi yaptıran Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve eşi Deniz Arda, sonuçları kamuoyu ile paylaşmıştı. Test sonuçlarına göre Başkan Arda'nın sonucu negatif çıkarken, eşinin testi pozitif çıkmıştı. Başkan Arda bugün yaptığı sosyal medya paylaşımı ile eşinin son testinin negatif çıktığını duyurdu. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Eşimin yapılan son korona virüs testinin negatif çıktığını duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Bu hastalığın çok zorlu evrelerinin olduğunu biliyoruz. Önlemler almaya, kendimizi korumaya devam edeceğiz. Bu süreçte ilk andan itibaren desteğini hissettiğimiz Gaziemir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sunay Yılmaz'a, Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Doğan Yıldırım'a, eşimi her gün arayan Hülya Hemşireye; yanımızda durarak, arayıp sorarak, mesaj atarak bize her zaman güç veren canım Gaziemirlilere, filyasyon ekibine ve halk sağlığı için canla başla çabalayan tüm sağlık emekçilerine teşekkürü borç biliriz" dedi. - İZMİR