Başkan Arda: "Olumsuzluklara rağmen ayakları yere basan bir belediye oluşturduk" - Son Dakika

Gaziemir Belediyesi 2020 Yılı Faaliyet Raporunun görüşüldüğü ve oy çokluğuyla kabul edildiği meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı Halil Arda, "Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ayakları yere basan bir belediye oluşturduk. Gaziemirlilerin bana güveni sonsuz" diye konuştu.

Gaziemir Belediye Meclisi nisan ayı olağan toplantısının ikinci birleşiminde, Gaziemir Belediyesinin 2020 Yılı Faaliyet Raporu görüşülerek karara bağlandı. Strateji Geliştirme Müdürü İrfan Yapar'ın 2020 Yılı Faaliyet Raporuyla ilgili teknik sunumunun ardından, yasa gereği oturumu yöneten Gaziemir Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Necati Kırmaz, önce siyasi partilere, ardından kişisel görüşlerini belirtmek isteyen meclis üyelerine söz verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grubu adına Ünal Işık, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) grubu adına Ali Gönen ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adına ise Selahattin Şahin görüşlerini belirtti. Daha sonra söz alan meclis üyeleri bireysel olarak görüşlerini açıkladı.

"İspatlansın istifa ederim"

Meclis üyelerinin ardından söz alan, muhalefet partilerinin meclis üyelerince yöneltilen eleştirilere yanıt veren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, hakkında açılan dava ve denetim raporuna düşülen şerhlere yanıt verdi. AK Parti Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca'nın Gaziemir Belediyesine 55 bin liralık börek alındığı iddiasına da değinen Başkan Halil Arda, bu konunun faturalarının ortaya çıkarılarak ispatlanması durumunda istifa edeceğini yineledi.

Başkan Halil Arda, "Geçen mecliste denetim komisyonu raporumuz okundu. Uğur Bey, 30 maddelik şerh koymuş. Ben ona 'şer' diyorum. Hepsiyle ilgili suç duyurusunda bulunabilirsiniz. 5 sayıştay denetçisi bizi hala denetliyor. Siz de bu tespit ettiklerinizle ilgili mahkemeye gidin. Beni şikayet edebilirsiniz; ama Gaziemirlilerin umurunda değil. Gaziemirlilerin bana güveni sonsuz. Ben buranın kuruşunun hesabını yapıyorum. Bundan sonra da aynı heyecanla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Faaliyet raporuna getirilen eleştireler konusunda konuşan Başkan Halil Arda, tüm olumsuz koşullara rağmen başarılı bir yıl geçirdiklerini söyledi.

Korona virüsü salgınının tüm dünyayı olduğunu gibi kendilerini de birçok yönden etkilediğini söyleyen Başkan Arda, "2020 yılı tarihe geçecek bir yıl oldu. Biz de bundan çok etkilendik. Pandemi süreci tüm dengelerimizi bozdu. Bunu yok saymak doğru değil. Pandemi yeterli bir neden değil mi? Onca insanımızı kaybettik. Faaliyet, kaynağınız varsa yapılır. İller Bankası'ndan 34 milyon lira para gelmiş. Sadece maaşlara ödediğimiz para 51 milyon. Evet bütçemiz 105 milyon olarak gerçekleşti. Gerçekleşme oranı tabi ki düşük. Geliriniz olmazsa o bütçeyi nasıl gerçekleştireceksiniz. Tasarruf tedbirleri ve kaynak olüzerine ilave koyup 105 milyonu tamamlamışız. İcralık dosyalarımız bitmiş, esnafa olan borç bitmiş, çalışanlara olan borcumuz bitmiş. Kaynakları son derece verimli kullanıyoruz" dedi.

"Her şeye rağmen ayakları yere basan bir belediye oluşturduk"

"Faaliyet raporumuza bu süreçte faaliyetsizlik raporu demek başlı başına emeğe saygısızlıktır" diyen Başkan Arda şunları söyledi:

"2020 yılı önemli bir yıl. Sel, deprem, pandemi hepsi bizi etkiledi. Personel açısında da etkiledi. Dönüşümlü çalışma yapıldı. Yapılan eleştiriler başkan yardımcılarımın, müdürlerimin, 900 çalışanın emeğine saygısızlık. Bu insanlar sahada canla başla çalıştılar. Şu anda hala bir yıldır göreve gelmeyen arkadaşlar var, kronik rahatsızlığı olanlar var; ama geride kalan arkadaşlarımız dönüşümlü de çalışsa iki kat performansla tüm hizmetleri yerine getirmek için canla başla çalıştılar. Başkan yardımcılarıma, müdürlerime ve Gaziemir Belediyesi çalışanlarına teşekkür ediyorum. Çok emek veriyorlar. Her şeye rağmen ayakları yere basan bir belediye oluşturduk

Mali disiplin ve tasarruf tedbirleriyle belediyenin ekonomik yapısını düzelttiklerini söyleyen Başkan Arda, "1994'ten gelen SGK dosyasına 500 bin lira ödedik. Ayda 5 milyon SGK'ya taksit ödememiz gerekiyor. Hangi parayla neyi kapatacaksınız. 500 bin lira ödeyerek 14 tane dosya kapattık. Gaziemir Belediyesi esnafın gözünde saygın bir konumda" dedi.

"3 yılın projeleri hazır"

Devam eden ve yapmayı planladıkları projeleri de meclis üyelerine anlatan Başkan Arda, "Porta Gaziemir 1 ay içinde bitecek. Çok amaçlı bir proje. 16 kadının üretim yapacağı Gaziemirlilerin de iyi vakit geçireceği sosyal proje Porta Gaziemir. Festival Kafe ile ilgili yasal yollar takip ediliyor. İnşallah o da kısa sürede bitecek. Önümüzdeki 3 yılın projeleri hazır halde. Gaziemir için iki önemli projemiz 100. Yıl Sanat Merkezi ve Gençlik Merkezi için çalışmaya devam ediyoruz. Gençlik Merkezinin temelini 2 ay içinde atacağız. 15 gün içinde tapu devri yapılacak. 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılının adını taşıyacak mimarisiyle de bir sanat eseri olacak bir sanat merkezi yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 2020 Yılı Faaliyet Raporu, AK Partili, MHP'li üyeler ile bağımsız meclis üyesinin ret oylarına karşılık CHP'li meclis üyelerinin kabul oylarıyla oy çokluğuyla kabul edildi. - İZMİR