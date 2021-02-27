Başkan Arda, parti yöneticilerine 2 yıllık hizmetlerini anlattı - Son Dakika

Başkan Arda, parti yöneticilerine 2 yıllık hizmetlerini anlattı

27.02.2021 12:24
Başkan Arda, parti yöneticilerine 2 yıllık hizmetlerini anlattı, System.String[]

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, görev süresinde geçen 2 yıla yakın süreci parti yöneticilerine anlattı.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, görev süresinde geçen 2 yıla yakın süreci parti yöneticilerine anlattı. "Uyguladığımız ekonomik tedbirlerle piyasaya bir kuruş borcumuz kalmadı" diyen Başkan Arda, aralık ayında yaptırdıkları ankette yüzde 57 olan oylarını artırdıklarını da söyledi.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın Gaziemir Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirdiği hizmet değerlendirme toplantısına CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, CHP İzmir İl Başkan Yardımcıları İsfahan Naki, Sedredil Coşkuner, Binali Gül, Yıldız Yılmaz, CHP Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan, CHP Gaziemir Kadın Kolları Başkanı Neriman Balcı Türkeri, CHP Gaziemir Gençlik Kolları Başkanı Baran Manav, CHP Gaziemir İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, belediye meclis üyeleri katıldı. Toplantı öncesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Gaziemir için hazırlanan tanıtım filmi gösteriminin ardından kürsüye gelen Başkan Arda, göreve gelir gelmez ilk hedeflerinin tasarruf, kamulaştırma ve kamusal alanları genişletme olduğunu vurguladı. Bu kapsamda temizlik araçlarını taşerondan kurtararak belediye bünyesine geçirdiklerini, 19 yeni temizlik aracı satın aldıklarını, bu uygulama ile her ay belediyeye 440 bin lira tasarruf sağladıklarını da vurguladı. Başkan Arda, uyguladıkları ekonomik tedbir ve mali disiplin sayesinde belediyenin şu anda ne personele ne de piyasaya vadesi geçmiş bir kuruş borcu kalmadığını belirterek, "Pandemi süreciyle birlikte döviz de çok yükseldi. Bugün olsa temizlik araçlarını alamayacak noktada olacaktık. Doğru zamanda yaptığımızı düşünüyorum. 2 milyon 800 bin liraya da tarihi bir evi kamulaştırdık. Bu şekilde ilk yılımızda 10 milyon liralık yatırım yapmış olduk. Ekonomik anlamda aldığımız kararlar, uyguladığımız tasarruf, kamulaştırma ve yeni kaynaklar yaratmamızın sayesinde iki yılda ekonomik olarak hedefimize ulaştık" dedi. İlçede yaşanan tüm vatandaşların sorunlarıyla ilgilendiklerini de anlatan Başkan Arda, "Sarnıç'taki ecrimisil sorunundan, Aktepe'deki kentsel dönüşüm ve hazine miktar fazlalıklarına kadar vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi için çalışıyoruz. Aralık ayında ilçede yaptırdığımız kamuoyu yoklamasında yerel seçimlerde aldığımız yüzde 57.09'luk oy oranını 2 yıl içinde artırdığımızı gördük" diye konuştu.

"En düşük işçi maaşının 5 bin 15 lira"

Başkan Arda, Sosyal Market'ten yararlanan ihtiyaç sahibi aile sayısını 521'e çıkardıklarını, bu sayıyı yıl sonuna kadar bin kişiye çıkartacaklarını da kaydetti. Ayrıca belediye işçileriyle ilgili de geçen yıl imzaladıkları toplu sözleşme ile İzmir'de en yüksek zammı veren ilk belediye olduklarını, 1 Şubat'tan itibaren en düşük işçi maaşının 5 bin 15 liraya yükseldiğinin de müjdesini verdi. Sunumun ardından kürsüye gelen CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, belediyede yapılan çalışmalardan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Gaziemir'de yaşanan kente, o kentte yaşayan vatandaşlarımıza, belediyemize sahip çıkan iyi şeyler yapmaya çalışan bir belediye başkanımız ve belediyemiz var. Yapılan tüm çalışmalarla ilgili Halil Arda'nın şahsında belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu çalışmaları belediyelerimizde görmek istiyoruz"

Yaklaşık 2 yılda biriken tüm borçların ödendiğini, belediye işçilerinin alacağının da kalmadığını dile getiren Deniz Yücel, "Temizlik taşeronuna son verilmiş ve temizlik araçları satın alınmış. Yollar, kaldırımlar yapılır. Küçük dokunuşlarla belediyeye sağlanan kaynaklar ile o kentte, ilçede yaşayan hemşehrilerime sağlanan fayda ve kaynak çok önemli. Yıllık ödenen tutar ile aynı parayla temizlik aracı alınmış, 440 bin lira tasarruf sağlanmış. Bu çalışmaları tüm belediyelerimizde görmek istiyoruz" sözlerine yer verdi.

"Çalışmaları takdir ediyoruz"

Belediye tesislerinin özel şirketlerden alınıp kaliteli hizmetin vatandaşa doğrudan belediye eliyle ulaştırılmasının, sosyal belediyeciliğin bir gereği olduğunu da dile getiren Yücel, şunları söyledi:

"Dezavantajlı kadınlara istihdam alanı sağlayan kurs ve kadın kooperatiflerinin kurulması, yine bizim takdir ettiğimiz çalışmalar. Pandemi dönemi ve öncesinde yardımsever vatandaşlarımızın desteklerinin ve erzak yardımlarının, Sosyal Market çatısı altında ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması daha sistemli, disiplinli ve güçlü bir hale getirilmiş. Bu da çok takdir ettiğimiz bir hizmet. 521 aileye düzenli destek veriliyor. 2021 sonunda bin aileye destek verilmesi öngörülüyor. Gaziemir ölçeğinde bin aile önemli bir yardım. Gençlere örnek bir hizmet var; yurt dışı burslarından faydalanılması. Gaziemir Belediyesinin yaptığı bu çalışma da çok önemli ve anlamlı. Sarnıç'ta yaşayan vatandaşların tapularıyla ilgili ciddi sorun var. Bu sorunun giderilmesiyle ilgili bir çalışma yapılması da çok çok önemli. Belediyeler bu sorunları yasal mevzuat el verse tek başlarına çözerler. Önemli olan bu mücadeleyi vermek ve vatandaşın yanında durmak. Bu çalışmaları takdir ediyoruz." - İZMİR

Başkan Arda, parti yöneticilerine 2 yıllık hizmetlerini anlattı
Başkan Arda, parti yöneticilerine 2 yıllık hizmetlerini anlattı
Başkan Arda, parti yöneticilerine 2 yıllık hizmetlerini anlattı
Başkan Arda, parti yöneticilerine 2 yıllık hizmetlerini anlattı
Başkan Arda, parti yöneticilerine 2 yıllık hizmetlerini anlattı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Arda, parti yöneticilerine 2 yıllık hizmetlerini anlattı - Son Dakika


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