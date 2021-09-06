Başkan Arda personelinin Zabıta Haftası'nı kutladı - Son Dakika

Gaziemir Belediyesi zabıtasıyla birlikte Zabıta Haftası'nı kutlayan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Kamusal alanda huzurun ve güvenliğin sağlanması için yürüttüğünüz özverili çalışmalar için teşekkür ederim" dedi.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, zabıta teşkilatının 195. kuruluş yıl dönümünde belediyenin zabıta personeliyle bir araya geldi. Belediye zabıtasının Zabıta Haftası'nı kutlayan Başkan Arda, zor koşullarda görev yapan personele çalışmaları için teşekkür etti. Zabıtaların, belediyenin sokaktaki temsilcileri olduğunu ve bu yüzden yurttaşlarla iyi ilişkiler kurmalarının önemine değinen Başkan Arda, "Hukuktan, yasa ve yönetmeliklerden asla vazgeçmeden, kimseye ayrım yapmadan kamusal alanın güvenliği sağlamak için çok zor şartlarda görev yapıyorsunuz. Özellikle pandemi döneminde iş yükümüz daha da arttı. Bu zor dönemde sıkı denetimlerle, yurttaşlarımızın taleplerini yerine getirerek başarılı bir çalışma yürütüyoruz. Hep birlikte halkımızın refahı ve huzuru için en iyi şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerle gurur duyuyorum. Zabıta Hafta'nız kutlu olsun" diye konuştu.

Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı Aslı Özgür, zabıta müdürü Oktay Bilgin'in katıldığı etkinlikte Başkan Halil Arda, zabıta personeline üzerinde isimlerinin ve zabıta teşkilatının logosunun yer aldığı bardak armağan etti. Bilgin de Başkan Arda'ya plaket takdim etti. - İZMİR