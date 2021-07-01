Başkan Arda, Sarnıç'taki iş dünyasıyla buluştu - Son Dakika

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki Sarnıç bölgesinde faaliyet gösteren sanayici ve iş insanlarıyla bir araya gelen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, hayata geçirdiği ve planladığı projelerini anlattı. Başkan Halil Arda, "Sizlerin desteği, fikir ve önerileriyle Gaziemir'in potansiyelini dünyaya tanıtacağız" dedi

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, bacasız sanayinin merkezi olan Sarnıç'ta faaliyet gösteren işletmelerin temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Toplantıda, Belediye Başkanı Halil Arda, projelerini sanayici ve iş insanlarına anlattı. Başkan Arda, göreve gelir gelmez ilk hedeflerinin tasarruf, kamulaştırma ve kamusal alanları genişletme olduğunu vurguladı. Bu kapsamda temizlik araçlarını taşerondan kurtararak 19 yeni temizlik aracı satın aldıklarını, bu uygulama ile her ay belediyeye 440 bin lira tasarruf sağladıklarını da vurguladı.

Başkan Arda, uyguladıkları ekonomik tedbir ve mali disiplin sayesinde belediyenin şu anda ne personele ne de piyasaya vadesi geçmiş bir kuruş borcu kalmadığını belirterek, "Pandemi süreciyle birlikte döviz çok yükseldi. Bugün olsa temizlik araçlarını alamayacak noktada olacaktık. Doğru zamanda yaptığımızı düşünüyorum. 2 milyon 800 bin liraya da tarihi bir evi kamulaştırdık. Ekonomik anlamda aldığımız kararlar, uyguladığımız tasarruf, kamulaştırma ve yeni kaynaklar yaratmamızın sayesinde iki yılda ekonomik olarak hedefimize ulaştık" dedi.

İlçede yaşayan tüm vatandaşların sorunlarıyla ilgilendiklerini de anlatan Başkan Arda, "Sarnıç'taki ecrimisil sorunundan, Emrez Mahallesi'ndeki nükleer atıklar, Aktepe'deki kentsel dönüşüm ve hazine miktar fazlalıklarına kadar vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi için çalışıyoruz" dedi.

Başkan Arda, sosyal markette ihtiyaç sahibi ailelere destek olduklarını söyledi. İş insanlarına çağrı yapan Başkan Arda, "Hayırsever tüm yurttaşlarımızı sosyal markete bağış yapmaya davet ediyorum" dedi. Cv Bank ile işveren ile iş arayanları buluşturduklarını dile getiren Başkan Arda, iş insanlarından personel ihtiyaçlarını Cv Bank'tan karşılamalarını istedi.

Katılımcılara, proje ve fikirleriyle Gaziemir'e katkı koymaları çağrısı yapan, iş insanlarından gelen talep ve önerileri de dinleyen Başkan Arda, "İlçenin dinamiği olan siz iş insanlarımızı çok önemsiyorum. Bugün sizinle fikirlerimi paylaşmak ve sizlerin öneri ve taleplerinizi dinlemek için bir araya geldik. Sarnıçta ne tür işyerlerimiz var, neler yapılıyor? Birlikte neler yapabiliriz, benim nerede olmamı istiyorsunuz? Nerede olmamı istiyorsanız ben orada olacağım. Belediye olarak size her türlü desteği vereceğiz" diye konuştu.

"Sarnıç'ın potansiyelini tanıtacağız"

Kentlerin sahip olduğu değerleri, dinamikleri iyi değerlendirmesi gerektiğini ifade eden Başkan Arda, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlçemizi iyi tanımamız, dinamiklerini iyi bilmemiz gerekiyor. Büyük bir potansiyelimiz var Sarnıç bölgesinde. Sarnıç'ın potansiyelini dünyaya tanıtmak için üç dilde broşür hazırlayacağız. Bütün çabam bundan sonra uluslararası ilişkiler ve bunun temelinde de insana yatırım olan eğitim ve ekonomi olacak. Bu anlayışla eğitim alanında hayata geçirdiğimiz ilk projemiz olan YABO ile yurt dışında lisans, lisansüstü, doktora ve yabancı dil programlarına burslu katılmak isteyen öğrencilere YABO'da ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyoruz."

İş insanlarına yurt dışında yürütecekleri çalışmalarda destek vereceklerini ifade eden Başkan Arda sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurduğumuz dış ilişkiler birimimiz YABO projesinin yanında kardeş belediye ve Avrupa Birliği projelerini de yürütüyor. Bu ofisten hepiniz faydalanabilirsiniz. Her türlü iş birliğine açığız. Sizlerle birlikte çalışmak istiyoruz. Sizlerin her zaman yanındayım. Sizlerle birlikte çalışmak, Gaziemir'i dünyaya açmak istiyorum." - İZMİR