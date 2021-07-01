Üye Girişi
Başkan Arda, Sarnıç'taki iş dünyasıyla buluştu - Son Dakika

Başkan Arda, Sarnıç'taki iş dünyasıyla buluştu

01.07.2021 11:16
Başkan Arda, Sarnıç'taki iş dünyasıyla buluştu, System.String[]

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki Sarnıç bölgesinde faaliyet gösteren sanayici ve iş insanlarıyla bir araya gelen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, hayata geçirdiği ve planladığı projelerini anlattı.

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki Sarnıç bölgesinde faaliyet gösteren sanayici ve iş insanlarıyla bir araya gelen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, hayata geçirdiği ve planladığı projelerini anlattı. Başkan Halil Arda, "Sizlerin desteği, fikir ve önerileriyle Gaziemir'in potansiyelini dünyaya tanıtacağız" dedi

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, bacasız sanayinin merkezi olan Sarnıç'ta faaliyet gösteren işletmelerin temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Toplantıda, Belediye Başkanı Halil Arda, projelerini sanayici ve iş insanlarına anlattı. Başkan Arda, göreve gelir gelmez ilk hedeflerinin tasarruf, kamulaştırma ve kamusal alanları genişletme olduğunu vurguladı. Bu kapsamda temizlik araçlarını taşerondan kurtararak 19 yeni temizlik aracı satın aldıklarını, bu uygulama ile her ay belediyeye 440 bin lira tasarruf sağladıklarını da vurguladı.

Başkan Arda, uyguladıkları ekonomik tedbir ve mali disiplin sayesinde belediyenin şu anda ne personele ne de piyasaya vadesi geçmiş bir kuruş borcu kalmadığını belirterek, "Pandemi süreciyle birlikte döviz çok yükseldi. Bugün olsa temizlik araçlarını alamayacak noktada olacaktık. Doğru zamanda yaptığımızı düşünüyorum. 2 milyon 800 bin liraya da tarihi bir evi kamulaştırdık. Ekonomik anlamda aldığımız kararlar, uyguladığımız tasarruf, kamulaştırma ve yeni kaynaklar yaratmamızın sayesinde iki yılda ekonomik olarak hedefimize ulaştık" dedi.

İlçede yaşayan tüm vatandaşların sorunlarıyla ilgilendiklerini de anlatan Başkan Arda, "Sarnıç'taki ecrimisil sorunundan, Emrez Mahallesi'ndeki nükleer atıklar, Aktepe'deki kentsel dönüşüm ve hazine miktar fazlalıklarına kadar vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi için çalışıyoruz" dedi.

Başkan Arda, sosyal markette ihtiyaç sahibi ailelere destek olduklarını söyledi. İş insanlarına çağrı yapan Başkan Arda, "Hayırsever tüm yurttaşlarımızı sosyal markete bağış yapmaya davet ediyorum" dedi. Cv Bank ile işveren ile iş arayanları buluşturduklarını dile getiren Başkan Arda, iş insanlarından personel ihtiyaçlarını Cv Bank'tan karşılamalarını istedi.

Katılımcılara, proje ve fikirleriyle Gaziemir'e katkı koymaları çağrısı yapan, iş insanlarından gelen talep ve önerileri de dinleyen Başkan Arda, "İlçenin dinamiği olan siz iş insanlarımızı çok önemsiyorum. Bugün sizinle fikirlerimi paylaşmak ve sizlerin öneri ve taleplerinizi dinlemek için bir araya geldik. Sarnıçta ne tür işyerlerimiz var, neler yapılıyor? Birlikte neler yapabiliriz, benim nerede olmamı istiyorsunuz? Nerede olmamı istiyorsanız ben orada olacağım. Belediye olarak size her türlü desteği vereceğiz" diye konuştu.

"Sarnıç'ın potansiyelini tanıtacağız"

Kentlerin sahip olduğu değerleri, dinamikleri iyi değerlendirmesi gerektiğini ifade eden Başkan Arda, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlçemizi iyi tanımamız, dinamiklerini iyi bilmemiz gerekiyor. Büyük bir potansiyelimiz var Sarnıç bölgesinde. Sarnıç'ın potansiyelini dünyaya tanıtmak için üç dilde broşür hazırlayacağız. Bütün çabam bundan sonra uluslararası ilişkiler ve bunun temelinde de insana yatırım olan eğitim ve ekonomi olacak. Bu anlayışla eğitim alanında hayata geçirdiğimiz ilk projemiz olan YABO ile yurt dışında lisans, lisansüstü, doktora ve yabancı dil programlarına burslu katılmak isteyen öğrencilere YABO'da ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyoruz."

İş insanlarına yurt dışında yürütecekleri çalışmalarda destek vereceklerini ifade eden Başkan Arda sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurduğumuz dış ilişkiler birimimiz YABO projesinin yanında kardeş belediye ve Avrupa Birliği projelerini de yürütüyor. Bu ofisten hepiniz faydalanabilirsiniz. Her türlü iş birliğine açığız. Sizlerle birlikte çalışmak istiyoruz. Sizlerin her zaman yanındayım. Sizlerle birlikte çalışmak, Gaziemir'i dünyaya açmak istiyorum." - İZMİR

Başkan Arda, Sarnıç'taki iş dünyasıyla buluştu
Başkan Arda, Sarnıç'taki iş dünyasıyla buluştu
Başkan Arda, Sarnıç'taki iş dünyasıyla buluştu
Başkan Arda, Sarnıç'taki iş dünyasıyla buluştu

Halil Arda, Gaziemir, Sarnıç, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Arda, Sarnıç'taki iş dünyasıyla buluştu - Son Dakika


Son Dakika

Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı 11:31 Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı Başkent'te inşaat çalışması sırasında 4 binanın temeli zarar gördü! Bina sakinleri yaşanan panik sonrası tahliye edildi 11:23 Başkent'te inşaat çalışması sırasında 4 binanın temeli zarar gördü! Bina sakinleri yaşanan panik sonrası tahliye edildi Kazanacağı para akıllara zarar! Podolski, Sergen Yalçın gibi yetenek yarışmasında jüri oldu 11:06 Kazanacağı para akıllara zarar! Podolski, Sergen Yalçın gibi yetenek yarışmasında jüri oldu
Tosuncuk'un avukatı açıklama yaptı: Türkiye'ye iadesi için resmi işlemlere başlandı 10:53 Tosuncuk'un avukatı açıklama yaptı: Türkiye'ye iadesi için resmi işlemlere başlandı Hataylı Boupendza'ya benzetilen Elayis, pazartesi günü Beşiktaş için İstanbul'a gelecek 10:49 Hataylı Boupendza'ya benzetilen Elayis, pazartesi günü Beşiktaş için İstanbul'a gelecek Son Dakika: Kredi kartına yeni düzenleme! Mobilya, beyaz eşya, altın ve televizyonun taksit sayılarında değişikliğe gidildi 10:20 Son Dakika: Kredi kartına yeni düzenleme! Mobilya, beyaz eşya, altın ve televizyonun taksit sayılarında değişikliğe gidildi
Son Dakika: Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu 09:57 Son Dakika: Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vurdu! Saldırgan, o anları sosyal medyada yayınladı 08:07 Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vurdu! Saldırgan, o anları sosyal medyada yayınladı

Son Dakika Haberleri
11:37 Araç almak isteyenlere yeni haber! Taşıt kredisinde vade sınırları düşürüldü
11:31 Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı
11:10 Altının gram fiyatı 496 lira seviyesinden işlem görüyor
11:06 Erzincan Havalimanı'nın ismi değişti! Yeni isim "Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı" oldu
11:06 Kazanacağı para akıllara zarar! Podolski, Sergen Yalçın gibi yetenek yarışmasında jüri oldu
11:03 Dolar, düşüşünü sürdürüyor! 8,67'den işlem görüyor
10:53 Tosuncuk'un avukatı açıklama yaptı: Türkiye'ye iadesi için resmi işlemlere başlandı
10:48 Hataylı Boupendza'ya benzetilen Elayis, pazartesi günü Beşiktaş için İstanbul'a gelecek
10:20 Son Dakika: Kredi kartına yeni düzenleme! Mobilya, beyaz eşya, altın ve televizyonun taksit sayılarında değişikliğe gidildi
10:14 Burak Elmas, Fatih Terim'in listesindeki 5 futbolcuyla da anlaştı
Araç almak isteyenlere yeni haber! Taşıt kredisinde vade sınırları düşürüldü Araç almak isteyenlere yeni haber! Taşıt kredisinde vade sınırları düşürüldü         
11:37
Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi         
11:26
Altının gram fiyatı 496 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 496 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:10
Erzincan Havalimanı'nın ismi değişti! Yeni isim Erzincan Havalimanı'nın ismi değişti! Yeni isim "Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı" oldu         
11:06
Murat Övüç'ün oğlu trafikte dehşet saçtı! Küfürler yağdırıp ateş ettiği anlar saniye saniye görüntülendi Murat Övüç'ün oğlu trafikte dehşet saçtı! Küfürler yağdırıp ateş ettiği anlar saniye saniye görüntülendi         
10:50
Uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Elif'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Gizli yazışmalar ifşa oldu, 4 arkadaşa yakalama kararı çıkarıldı Uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Elif'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Gizli yazışmalar ifşa oldu, 4 arkadaşa yakalama kararı çıkarıldı         
10:48
Burak Elmas, Fatih Terim'in listesindeki 5 futbolcuyla da anlaştı Burak Elmas, Fatih Terim'in listesindeki 5 futbolcuyla da anlaştı         
10:14
Elmalı davasında sanık çiftin suçladığı babaanne açıklama yaptı: Bu çocukların bir geleceği var, gündemde olmak istemiyoruz Elmalı davasında sanık çiftin suçladığı babaanne açıklama yaptı: Bu çocukların bir geleceği var, gündemde olmak istemiyoruz         
09:17
Türkiye, 15 ay sonra bugünden itibaren normalleşti! İşte 10 maddede kaldırılan kısıtlamalar Türkiye, 15 ay sonra bugünden itibaren normalleşti! İşte 10 maddede kaldırılan kısıtlamalar         
08:02
Elmalı davasının sanık çifti ilk kez açıklama yaptı: İstismar yok, babaanne yönlendiriyor Elmalı davasının sanık çifti ilk kez açıklama yaptı: İstismar yok, babaanne yönlendiriyor         
08:02
Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda         
23:40
Şort giydiği için sözlü saldırıya uğrayan kız, yaşadıklarını anlattı: Bedenime rahatsız edici şekilde baktı Şort giydiği için sözlü saldırıya uğrayan kız, yaşadıklarını anlattı: Bedenime rahatsız edici şekilde baktı         
22:22
Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı         
20:53
Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş         
17:38
Denizde feci dakikalar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı Denizde feci dakikalar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı         
17:34
Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı         
16:10
Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2021 11:49:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Arda, Sarnıç'taki iş dünyasıyla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement