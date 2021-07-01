Üye Girişi
Başkan Arda Sarnıç?Taki İş Dünyasıyla Buluştu - Son Dakika

Başkan Arda Sarnıç?Taki İş Dünyasıyla Buluştu

01.07.2021 13:07
Başkan Arda Sarnıç?Taki İş Dünyasıyla Buluştu, System.String[]

Başkan Arda Sarnıç'taki iş dünyasıyla buluştuSarnıç bölgesinde faaliyet gösteren sanayici ve iş insanlarıyla bir araya gelen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, hayata geçirdiği ve planladığı projelerini anlattı.

Başkan Arda Sarnıç'taki iş dünyasıyla buluştu

Sarnıç bölgesinde faaliyet gösteren sanayici ve iş insanlarıyla bir araya gelen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, hayata geçirdiği ve planladığı projelerini anlattı. Başkan Halil Arda, "Sizlerin desteği, fikir ve önerileriyle Gaziemir'in potansiyelini dünyaya tanıtacağız" dedi

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, bacasız sanayinin merkezi olan Sarnıç'ta faaliyet gösteren işletmelerin temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Toplantıda, Belediye Başkanı Halil Arda, projelerini sanayici ve iş insanlarına anlattı. Başkan Arda, göreve gelir gelmez ilk hedeflerinin tasarruf, kamulaştırma ve kamusal alanları genişletme olduğunu vurguladı. Bu kapsamda temizlik araçlarını taşerondan kurtararak 19 yeni temizlik aracı satın aldıklarını, bu uygulama ile her ay belediyeye 440 bin lira tasarruf sağladıklarını da vurguladı.

Başkan Arda, uyguladıkları ekonomik tedbir ve mali disiplin sayesinde belediyenin şu anda ne personele ne de piyasaya vadesi geçmiş bir kuruş borcu kalmadığını belirterek, "Pandemi süreciyle birlikte döviz çok yükseldi. Bugün olsa temizlik araçlarını alamayacak noktada olacaktık. Doğru zamanda yaptığımızı düşünüyorum. 2 milyon 800 bin liraya da tarihi bir evi kamulaştırdık. Ekonomik anlamda aldığımız kararlar, uyguladığımız tasarruf, kamulaştırma ve yeni kaynaklar yaratmamızın sayesinde iki yılda ekonomik olarak hedefimize ulaştık" dedi.

İlçemizin tüm sorunlarıyla ilgileniyoruz

İlçede yaşanan tüm vatandaşların sorunlarıyla ilgilendiklerini de anlatan Başkan Arda, "Sarnıç'taki ecrimisil sorunundan, Emrez Mahallesi'ndeki nükleer atıklar, Aktepe'deki kentsel dönüşüm ve hazine miktar fazlalıklarına kadar vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi için çalışıyoruz. " dedi.

Yoksulluğu yönetmek değil, yoksulluğu yok etmek için çaba sarf ettiklerini belirten Başkan Arda, Sosyal Market'te ihtiyaç sahibi ailelere destek olduklarını söyledi. İş insanlarına çağrı yapan Başkan Arda, "Hayırsever tüm yurttaşlarımızı Sosyal Market'e bağış yapmaya davet ediyorum" dedi. Cv Bank ile işveren ile iş arayanları buluşturduklarını dile getiren Başkan Arda, iş insanlarından personel ihtiyaçlarını Cv Bank'tan karşılamalarını istedi.

Katılımcılara, proje ve fikirleriyle Gaziemir'e katkı koymaları çağrısı yapan, iş insanlarından gelen talep ve önerileri de dinleyen Başkan Arda, "İlçenin dinamiği olan siz iş insanlarımızı çok önemsiyorum. Bugün sizinle fikirlerimi paylaşmak ve sizlerin öneri ve taleplerinizi dinlemek için bir araya geldik. Sarnıçta ne tür işyerlerimiz var, neler yapılıyor? Birlikte neler yapabiliriz, benim nerede olmamı istiyorsunuz? Nerede olmamı istiyorsanız ben orada olacağım. Belediye olarak size her türlü desteği vereceğiz" diye konuştu.

Sarnıç'ın potansiyelini tanıtacağız

Kentlerin sahip olduğu değerleri, dinamikleri iyi değerlendirmesi gerektiğini ifade eden Başkan Arda sözlerini şöyle sürdürdü: "İlçemizi iyi tanımamız, dinamiklerini iyi bilmemiz gerekiyor. Büyük bir potansiyelimiz var Sarnıç bölgesinde. Sarnıç'ın potansiyelini dünyaya tanıtmak için üç dilde broşür hazırlayacağız. Bütün çabam bundan sonra uluslararası ilişkiler ve bunun temelinde de insana yatırım olan eğitim ve ekonomi olacak. Bu anlayışla eğitim alanında hayata geçirdiğimiz ilk projemiz olan YABO ile yurt dışında lisans, lisansüstü, doktora ve yabancı dil programlarına burslu katılmak isteyen öğrencilere YABO'da ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyoruz. "

Gaziemir'i dünyaya açalım

İş insanlarına yurt dışında yürütecekleri çalışmalarda destek vereceklerini ifade eden Başkan Arda sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurduğumuz dış ilişkiler birimimiz YABO projesinin yanında kardeş belediye ve Avrupa Birliği projelerini de yürütüyor. Bu ofisten hepiniz faydalanabilirsiniz. Her türlü iş birliğine açığız. Sizlerle birlikte çalışmak istiyoruz. Sizlerin her zaman yanındayım. Sizlerle birlikte çalışmak, Gaziemir'i dünyaya açmak istiyorum. "

Başkan Arda Sarnıç?Taki İş Dünyasıyla Buluştu

Halil Arda, Pandemi, Sarnıç, Döviz, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Başkan Arda Sarnıç?Taki İş Dünyasıyla Buluştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sosyal medya yıkılıyor! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı nedene bağlıyor 12:59 Sosyal medya yıkılıyor! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı nedene bağlıyor Fransa'nın yıldızları sahada birbirine girince tribündeki aileleri de kavgaya tutuştu 12:30 Fransa'nın yıldızları sahada birbirine girince tribündeki aileleri de kavgaya tutuştu Son Dakika! Erdoğan: Korona salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık 12:11 Son Dakika! Erdoğan: Korona salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık
Takımdan gönderileceği konuşulan Tisserand ve Sadık Çiftpınar'la yola devam 11:59 Takımdan gönderileceği konuşulan Tisserand ve Sadık Çiftpınar'la yola devam Araç almak isteyenlere yeni haber! Taşıt kredisinde vade sınırları düşürüldü 11:37 Araç almak isteyenlere yeni haber! Taşıt kredisinde vade sınırları düşürüldü Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi 11:26 Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi
Murat Övüç'ün oğlu trafikte dehşet saçtı! Küfürler yağdırıp ateş ettiği anlar saniye saniye görüntülendi 10:50 Murat Övüç'ün oğlu trafikte dehşet saçtı! Küfürler yağdırıp ateş ettiği anlar saniye saniye görüntülendi Son Dakika: Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu 09:57 Son Dakika: Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu

Son Dakika Haberleri
13:00 Koşu testine kendisi yerine milli atlet sokmuş! Hakem Ömer Sarı, hafif cezayla kurtuldu
12:50 Hayvanları Koruma Kanunu teklifi Meclis'te! Mal statüsünden çıkarılıp, canlı statüsüne getirilecekler
12:30 Fransa'nın yıldızları sahada birbirine girince tribündeki aileleri de kavgaya tutuştu
12:27 ABD'li giyim lideri GAP, İngiltere'deki tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
12:11 Son Dakika! Erdoğan: Korona salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık
12:08 Üniversite öğrencilerine can sıkıcı haber! Katkı payına yüzde 10 zam geldi
11:58 Takımdan gönderileceği konuşulan Tisserand ve Sadık Çiftpınar'la yola devam
11:37 Araç almak isteyenlere yeni haber! Taşıt kredisinde vade sınırları düşürüldü
11:31 Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı
11:06 Kazanacağı para akıllara zarar! Podolski, Sergen Yalçın gibi yetenek yarışmasında jüri oldu
Koşu testine kendisi yerine milli atlet sokmuş! Hakem Ömer Sarı, hafif cezayla kurtuldu Koşu testine kendisi yerine milli atlet sokmuş! Hakem Ömer Sarı, hafif cezayla kurtuldu         
13:00
Hayvanları Koruma Kanunu teklifi Meclis'te! Mal statüsünden çıkarılıp, canlı statüsüne getirilecekler Hayvanları Koruma Kanunu teklifi Meclis'te! Mal statüsünden çıkarılıp, canlı statüsüne getirilecekler         
12:51
ABD'li giyim lideri GAP, İngiltere'deki tüm mağazalarını kapatma kararı aldı ABD'li giyim lideri GAP, İngiltere'deki tüm mağazalarını kapatma kararı aldı         
12:28
İETT şoförü, sınava girecek öğrenciyi otobüse almadı! Gencin çamurlu ayakkabıları bahane edildi İETT şoförü, sınava girecek öğrenciyi otobüse almadı! Gencin çamurlu ayakkabıları bahane edildi         
12:03
YouTube kanalı için video çekmeye çalışırken denizin ortasında fırtınaya yakalandı YouTube kanalı için video çekmeye çalışırken denizin ortasında fırtınaya yakalandı         
11:53
Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı         
11:31
Tosuncuk'un avukatı açıklama yaptı: Türkiye'ye iadesi için resmi işlemlere başlandı Tosuncuk'un avukatı açıklama yaptı: Türkiye'ye iadesi için resmi işlemlere başlandı         
10:53
Uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Elif'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Gizli yazışmalar ifşa oldu, 4 arkadaşa yakalama kararı çıkarıldı Uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Elif'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Gizli yazışmalar ifşa oldu, 4 arkadaşa yakalama kararı çıkarıldı         
10:48
Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vurdu! Saldırgan, o anları sosyal medyada yayınladı Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vurdu! Saldırgan, o anları sosyal medyada yayınladı         
08:07
Türkiye, 15 ay sonra bugünden itibaren normalleşti! İşte 10 maddede kaldırılan kısıtlamalar Türkiye, 15 ay sonra bugünden itibaren normalleşti! İşte 10 maddede kaldırılan kısıtlamalar         
08:02
Elmalı davasının sanık çifti ilk kez açıklama yaptı: İstismar yok, babaanne yönlendiriyor Elmalı davasının sanık çifti ilk kez açıklama yaptı: İstismar yok, babaanne yönlendiriyor         
08:02
Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda         
23:40
Şort giydiği için sözlü saldırıya uğrayan kız, yaşadıklarını anlattı: Bedenime rahatsız edici şekilde baktı Şort giydiği için sözlü saldırıya uğrayan kız, yaşadıklarını anlattı: Bedenime rahatsız edici şekilde baktı         
22:22
Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı         
20:53
Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş         
17:38
Denizde feci dakikalar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı Denizde feci dakikalar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı         
17:34
Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı         
16:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2021 13:23:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Arda Sarnıç?Taki İş Dünyasıyla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement