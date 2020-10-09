Başkan Arda, STK temsilcileriyle buluştu - Son Dakika

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, nisan ayında yapılması planlanan; ancak salgın nedeniyle ertelenen Gastronomi Festivaline destek veren dernekler ve ilçede faaliyet gösteren sivil toplum örgütleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Pandemi sürecinin de ele alındığı toplantıda Başkan Arda, çalışmalarını anlattı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin taleplerini dinledi.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Gastronomi Festivaline destek veren dernekler ve ilçede faaliyet gösteren sivil toplum örgütleriyle kahvaltıda buluştu. Nisan ayında yapılması planlanan; ancak salgın nedeniyle ertelenen buluşmada Başkan Arda, gönüllü çalışmanın ve derneklerin önemine değindi.

Başkan Halil Arda, sosyal projelerde gönüllü olarak çalışacak insan sayısının artırılması gerektiğini söyledi. Dernek temsilcilerine gönüllü faaliyetleri için teşekkür eden Başkan Arda, "Derneklerde örgütlenerek, gönüllü olarak çok değerli bir iş yapıyorsunuz. Hayırsever yufka yürekli bir milletiz; ama organize olmakta, gönüllü çalışmakta çok zayıfız. Gönüllülük çalışmalarının artarak devam etmesi gerekiyor. Biz de belediye olarak Sosyal Market projesini hayata geçirdik. Dezavantajlı yurttaşlarımız ile hayırseverlerimizi, Gaziemir Gönüllü Kadınlar Derneğinin de desteğiyle bir araya getiriyoruz. 350 aileye Sosyal Market aracılığıyla destek veriyoruz. Bu marketin en önemli yanı gönüllü destek verilmesi. Dayanışmayı hep birlikte el ele yaptığımız zaman neler başardığımızı görüyoruz. Bu gücümüz var. Bu gücümüzü sizin gibi insanlardan alıyoruz. Avrupa'da her iki kişiden biri gönüllü çalışıyor. Bu gönüllülüğü çoğaltmak istiyorum. Bu konuda sizin payınız çok büyük" diye konuştu.

"Kültürleri yaşatacağız"

Farklı yörelere ait kültürlerin yaşatılmasının önemine değinen Başkan Arda, bu kültürlerin kaybolmaması için çalışmalar yaptıkların söyledi. Kültürlerin yaşatılmasında hemşehri derneklerine büyük görevler düştüğünün altını çizen Başkan Arda,

sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nisan ayında yapmayı planladığımız Gastronomi Festivalini salgın nedeniyle ertelemek zorunda kaldık. Gaziemir'de yaşayan insanların kültürlerini yaşatacak bir festival olacak. Kültürleri çok önemsiyorum. Bu kültürleri yaşatmamız gerekiyor. Birbirimize benzemeye, aynı tip evlerde oturmaya, aynı eşyaları kullanmaya başlıyoruz. Bir süre sonra yemeklerimiz de benzemeye başlıyor. Ben bu durumdan rahatsız oluyorum. Hemşehri derneklerinin geldikleri yöreye ait kültürlerini yaşatmasını çok önemsiyorum. Biz de gastronomi festivaliyle bu kültürlerin yaşatılmasını amaçlıyoruz." - İZMİR