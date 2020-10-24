Başkan Arda ve ekibinden Sarnıç çıkarması - Son Dakika

Sarnıç bölgesindeki mahallelerin muhtarlarıyla birlikte sokakları adım adım gezen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, ihtiyaçları yerinde tespit etti.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, başkan yardımcıları Necati Kırmaz, Ferdağ Yiğit ve birim müdürleriyle birlikte Sarnıç bölgesinde incelemelerde bulundu. Başkan Arda, Atatürk, Fatih, Hürriyet ve Menderes mahallelerinin muhtarlarını ziyaret ederek onlardan mahallelerinin ihtiyaçlarını ve yurttaşların taleplerini dinledi.

Sarnıç bölgesindeki ihtiyaçları tespit etmek üzere ekibiyle sahaya inen Başkan Arda, mahalle muhtarlarını yanına alarak sokak sokak gezdi. Muhtarlardan talepleri dinleyen, belediyenin yürüttüğü çalışmaları denetleyen Başkan Arda, isteklerle ilgili hızla çözüm üreteceklerini vurguladı. Sarnıç bölgesini adım adım gezerek yerinde inceleme yaptıklarını, gördükleri sorunlara hızlı bir şekilde çözüm üreteceklerini dile getiren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Gözbebeğimiz Sarnıç'ta başkan yardımcılarım ve birim müdürlerimle incelemelerde bulunduk. Muhtarlarımızı ziyaret ettik. Bizlere ulaşan istek ve şikayetleri yerinde inceledik. Sarnıç'ta yaşayan vatandaşlarımızla sohbet etme, onlarla sıcak bir çay içme şansı da yakaladık. Sarnıç bölgemizin ihtiyaçlarını çok iyi biliyoruz. İyi bir planlama ile bu bölgemizi de hak ettiği noktaya el birliğiyle taşıyacağız" diye konuştu. - İZMİR