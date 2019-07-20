Son Dakika Haberleri: Başkan Arı, alt yapı çalışmalarını inceledi
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Başkan Arı, alt yapı çalışmalarını inceledi

1 saat önce

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Mustafa Parmaksız Caddesi'nde devam eden alt yapı ve üst yapı çalışmalarını inceledi.

Başkan Arı, alt yapı çalışmalarını inceledi, System.String[]

Meteris Meydanı Kavşağı ile Gülşehir Köprülü Kavşağı arasındaki Mustafa Parmaksız Caddesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek birim müdürlerinden bilgi alan Başkan Rasim Arı, ardından Meteris Meydanı'nı gezdi ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Yıllardır Nevşehir'in en büyük sorunlarından biri olan alt yapı problemini çözmek için çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurgulayan Arı, "Bu çalışmalar Nevşehir'e uzun yıllar yetecek ve bir daha bu bölgelerde altyapı çalışması görmeyeceğiz. Bu çalışmalarımızın sonrasında üst yapı noktasında çalışmalara başlayacağız ve sokaklarımızı baştan aşağıya yenileyeceğiz. Gelecek nesillere daha güzel bir şehir bırakmak için çalışmalarımıza gece gündüz devam ediyoruz. Nevşehir'in yarınları daha güzel olacak" diye konuştu.

Hemşehrilerinin sağlıklı bir çevrede yaşayabilmesi için şehrin altyapısının sorunsuz olması gerektiğini vurgulayan Arı, şunları kaydetti:

"Altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamladığımız birçok bölgede vatandaşlarımız, oluşturulan modern çevrenin konforundan yararlanmaya başladı. Vatandaşlarımıza çalışmalara gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyorum."

Rasim Arı, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 05:38 Kaynak: Bültenler
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