Son Dakika Haberleri: Başkan Arı asker uğurlama gecesine katıldı
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Başkan Arı asker uğurlama gecesine katıldı

2 saat önce

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 99/3 tertip olarak vatani görevine gidecek gençler için düzenlenen asker gecesine katıldı.

Başkan Arı asker uğurlama gecesine katıldı, System.String[]

İbrahim Paşa Mahallesi'nde askere gidecek gençleri uğurlamak için düzenlenen asker gecesine Belediye Başkanı Rasim Arı'da katıldı. 99/3 tertip olarak askere gidecek olan gençler ve ailelerinin katıldığı gecede konuşan Başkan Arı, tüm askerlerin, kazasız belasız vatani görevlerini tamamlayıp, ailelerine ve sevdiklerine yeniden kavuşmasını diledi.

Gençler tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan Arı, askere gidecek gençlerle tek tek ilgilenerek birlikte dua etti.

Rasim Arı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:29 Kaynak: Bültenler
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