Başkan Arı, başarılı personeli altınla ödüllendirdi - Son Dakika

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, belediyedeki başarılı personelleri çeyrek altınla ödüllendirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kentte yürütülen, altı ve üst yapı çalışmalarında özveri ile çalışan personellere Başkan Arı tarafından çeyrek altın hediye edildiği bildirildi.

Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen törende konuşan Arı, belediyenin çalışmalarında fedakarca görev yapan personellere teşekkür etti.

Yılbaşından beri belediye olarak yoğun tempoda çalıştıklarını aktaran Arı, "Bu şehir bize emanet. Bu emanete hep birlikte, layık olduğu şekilde sahip çıkacağız. Daha güzel bir Nevşehir için fedakarca çalışacak, çabalayacağız. Nevşehir'de bugün herkesin gördüğü güzelliklerin ortaya çıkmasında hepinizin büyük emeği var. Herkes görevini başarılı ile yaptığı için, her birimiz bu sorumluluğu başarı ile yürüttüğü için Nevşehir hepimizin gurur duyduğu bir kent haline geldi." ifadelerini kullandı.

Başkan Arı, konuşmasının ardından başarı personellere çeyrek altın verdi.