Başkan Arı beldede yapılan çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika

Bulduğu her fırsatta beldeyi gezerek sorunları yerinde inceleyen ve yapılması gerekenleri belirleyen Başkan Ahmet Arı; Güneyyurt'ta yıllarca esnaflık yaptım. Bu benim için bir avantaj. Belde halkı ile olan samimiyetimiz neticesinde halk sorunlarını direk olarak bana iletebiliyor. Beldemizin sorunların ve halkımızın taleplerini mümkün olan en kısa sürede yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu gün Kışlacık mahallemizde yapımı devam eden yol kenarı duvarı yapımını inceleyerek işçilerimize kolaylıklar diledik. Yine Camii mahallemizde bozulan parke taşları yapımını, Pınargözü mahallemizde bitme aşamasında olan çeşme yapımını, Habib mahallemizde, ana caddeye yapılan kaldırım çalışmalarını ve beldemizin yeni içme suyu hattının yapım çalışmalarını yerinde inceledik. Özverili çalışmalarından ötürü belediye personeli ve işçilerimize teşekkür ederim. Şahsi prensibim; Hizmet için seçildiysem, durmadan, yılmadan, yorulmadan hizmet etmek zorundayım'' dedi.