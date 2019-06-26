Son Dakika Haberleri: Başkan Arı belediye çalışma alanlarını gezdi
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Başkan Arı belediye çalışma alanlarını gezdi

27 dakika önce

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sıcak asfalt çalışmalarının ardından peyzaj çalışmalarının gerçekleştirildiği Aksaray Caddesi ve Fevzi Çakmak Caddesi'nde incelemelerde bulundu.

Başkan Arı belediye çalışma alanlarını gezdi, System.String[]

Başkan Arı, akşam saatlerinde beraberinde başkan yardımcıları ve bazı birim müdürleri ile birlikte belediye ekiplerinin çalışma alanlarını gezdi. İlk olarak Aksaray yolu üzerindeki Fevzi Çakmak Caddesi ve Aksaray Caddesi'ni gezen Arı, burada sıcak asfalt dökümünün ardından gerçekleştirilen peyzaj çalışmaları hakkında birim müdürlerinden bilgi aldı.

Aksaray yolu boyunca dikilen süs bitkileri için oluşturulan otomatik sulama sistemini inceleyen Arı, daha sonra Atatürk Bulvarı üzerindeki Gül Bahçe'ye geçti.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü Gül Bahçe'yi gezen Arı, alandaki çalışmaların kısa sürede tamamlanması talimatını verdi.

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:57 Kaynak: Bültenler
Bahçe, Aksaray, Güncel
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