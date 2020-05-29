Başkan Arı, belediyenin hizmetlerini değerlendirdi - Son Dakika

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, belediyece yürüttükleri hizmetleri değerlendirdi.

Başkan Arı, belediye binasında düzenlediği basın toplantısında, kenti marka değer haline getirebilmek için çalışma yaptıklarını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovis-19) ile mücadele sürecinde kentin her köşesinde halk sağlığını muhafaza edebilmek amacıyla dezenfekte çalışmaları yürüttüklerini aktaran Arı, evlerinde kalan vatandaşların motivasyonunu artırmak amacıyla açık hava sineması ve gezici konser etkinlikleri başta olmak üzere çok sayıda organizasyonu hayata geçirdiklerini kaydetti.

Bu yıl içinde kentin alt yapı sorunlarını çözmek amacıyla önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini ifade eden Arı, Nevşehir'in, Türkiye'nin en modern şehirlerinden birisi olabilmesi için çevre düzenleme, kentsel dönüşüm gibi üst yapı projelerine başladıklarını aktardı.

Koronivirüs tedbirleri kapsamında gerekli önlemler alınarak turizm sektöründe de gelecek aydan itibaren hareketliliğin yaşanmaya başlayacağını dile getiren Arı, Nevşehir Kalesi ve çevresindeki kayadan oyma tarihi yamaç yerleşiminin bir kısmını ziyarete açarak kente değer katmayı hedeflediklerini söyledi.

Gönül belediyeciliğinin yanı sıra gece gündüz durmak bilmeden projelerin ortaya çıkarılması için yoğun gayret sarf ettiklerini anlatan Arı, şöyle konuştu:

"Kale dış mekan ışıklandırmalarını tamamladık. İç mekanların da aydınlatma çalışmasını yapıyoruz. Heyecanla açılacağı günü bekliyoruz. Artık ziyarete hazır hale geldi. Çok özel bir gezi alanı haline getirildi. Turizme açılacak bu alana, tamamen ağaçlandırılmış bir alandan yürüme yolu üzerinden gelecekler. Alanın çevresindeki yamaçların da güzel birer görünüme kavuşması için 10 bin ağaç dikiyoruz. Ayrıca, tarihi Meryem Ana ve Çamlı Kilise'nin de çevresinde çalışmalar yürütülüyor, en kısa süre içinde de restorasyon faaliyetleri başlatılacak. Bu alanlar turizme kazandırıldığında Nevşehir artık çok farklı bir kent haline yükselecek."