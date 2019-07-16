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Başkan Arı, çalışma sahalarınında incelemelerde bulundu

10 dakika önce

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, belediye ekiplerince alt yapı ve üst yapı çalışmalarının başlatıldığı Mustafa Parmaksız Caddesi'nde incelemelerde bulundu.

Başkan Arı, çalışma sahalarınında incelemelerde bulundu, System.String[]

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Mustafa Parmaksız Caddesi'nde ve Meteris Meydanı'nda gerçekleştirilen çalışmaları bir süre izleyen Başkan Rasim Arı, buradaki alt yapı ve üst yapı çalışmalarına ilişkin birim müdürleri ile istişarelerde bulundu. Nevşehir'in en işlek caddelerinden biri olan Mustafa Parmaksız Caddesi'nin modern ve konforlu bir görünüme kavuşması için burada önemli bir yatırım gerçekleştireceklerini belirten Arı, cadde boyunca tüm içme suyu hattının yenilenerek daha önce bulunmayan yağmur suyu hattının da imalatının gerçekleştirileceğini kaydetti.

Sıcak asfalt ile kaplanacak olan yol boyunca tüm aydınlatma sisteminin ve yaya kaldırımlarının da yenileneceğini ifade eden Arı, "Bu çalışmalar için tüm ekiplerimiz seferber olacak. Gece gündüz demeden bu çalışmaları tamamlamak için çalışacağız. Tamamlandığında caddemiz Nevşehir'e yakışan bir görüntüye kavuşacak." dedi.

İncelemeleri sırasında vatandaşların ve esnafların yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Arı, işyerlerinde ziyaret ettiği esnaflara çalışmalar hakkında bilgi vererek görüş ve taleplerini dinledi.

Fen İşleri Müdürlüğü, Rasim Arı, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 04:11 Kaynak: Bültenler
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