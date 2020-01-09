Başkan Arı'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Arı'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika

Başkan Arı'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

6 saat önce

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, halkın haber alma hakkı için fedakarca çalışan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Başkan Arı'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı, System.String[]

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, halkın haber alma hakkı için fedakarca çalışan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.


Başkan Arı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında, basın mensuplarının demokratik bir toplumun en başta gelen haklarından olan doğru ve tarafsız haber alma özgürlüğünü sağlayarak önemli bir görevi icra ettiklerini belirten Başkan Arı, kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini ilke edinmiş tarafsız ve özgür basının demokratik, şeffaf ve gelişmiş devletlerin en önemli güçlerinden biri olduğunu vurguladı. Arı, tarafsız ve evrensel normlara uygun ilkeler çerçevesinde yayıncılık yaparak kamuoyunu aydınlatmak için büyük bir özveri ile toplumun haber alma özgürlüğü için çalışan gazetecilerin aynı zamanda kamusal bir görevi de yerine getirdiklerini kaydetti. Belediye Başkanı Arı, " Gazeteciler, günün her saatinde haber peşinde koşarak kimi zaman zor şartlar altında ve sorumluluk duygusu içinde toplumumuzu gelişen olaylar karşısında aydınlatırken diğer taraftan da vatandaşımızın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getirmektedir. Ülkemiz ve şehrimizdeki gelişmeleri kamuoyuna aktaran, etkin çözüm önerileriyle toplum mekanizmasının daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan, halkımız ile belediyemiz arasında köprü görevi üstlenen basın mensuplarımızın, yapmış oldukları haber, yorum ve görüşleri; bizlere çalışmalarımızda önemli faydalar sağlamaktadır. Fedakarca görev yapan değerli basın mensuplarının, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi, kalkınması için yürütülmekte olan çalışmalar ile projelerin vatandaşlarımızla paylaşılmasında ve kamuoyu tarafından sahiplenmesinde de önemli katkıları bulunmaktadır. Bu vesileyle gece gündüz demeden, halkın haber alma hakkı için çalışan başta şehrimizdeki gazetecilerimiz olmak üzere tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor ve aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve başarılı günler diliyorum. Ebediyete intikal eden basın mensuplarını da rahmetle anıyorum" dedi. - NEVŞEHİR

Gazeteciler Günü, Rasim Arı, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:41 Kaynak: İHA
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