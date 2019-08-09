Son Dakika Haberleri: Başkan Arı'dan çalışma alanlarında gece denetimi
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Arı'dan çalışma alanlarında gece denetimi

48 dakika önce

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, belediye ekiplerince kent merkezindeki çeşitli alanlarda aralıksız sürdürülen üst yapı ve çevre düzenleme çalışmalarını, gece saatlerinde denetledi.

Başkan Arı'dan çalışma alanlarında gece denetimi, System.String[]
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, belediye ekiplerince kent merkezindeki çeşitli alanlarda aralıksız sürdürülen üst yapı ve çevre düzenleme çalışmalarını, gece saatlerinde denetledi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mustafa Parmaksız Caddesi, Terminal ve TUİK kavşakları ile Mehmet Akif Ersoy Mahallesindeki bazı alanlarda devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek ilgilerden bilgi alan Başkan Arı, çalışmaların kısa sürede tamamlanması talimatı verdi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ve sanayi bölgesinden şehir merkezine alternatif olarak hizmet verecek çift şeritli yolun Kurban Bayramı öncesi trafiğe açılacağını kaydeden Arı, "Nevşehir halkına hak ettikleri hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Yaptığımız çalışma programı ile şehir içerisindeki tüm yollarımızı daha modern ve konforlu hale getiriyoruz. Bunu gerçekleştirirken de büyük gayret ve özveri ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

İncelemeleri sırasında açık iş yerlerini de ziyaret eden Arı, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.
Başkan Arı'ya incelemelerinde Belediye Başkan Yardımcıları Bektaş Demir ve Ersan Erkut ile belediye yöneticileri de eşlik etti.
Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Instagram'da büyük skandal! Kullanıcı bilgilerinin dev şirketlere pazarlandığı ortaya çıktı
Yolda tartıştığı ATO meclis üyesini sokak ortasında öldürüp karakol önünde intihar etti Eski karısını bıçaklayıp öldürdükten sonra ona sarılıp ağladı Kısmetse Olur programında tanışan Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli boşanma kararı aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 11:44:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Arı'dan çalışma alanlarında gece denetimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]