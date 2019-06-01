Son Dakika Haberleri: Başkan Arı'dan gençlere kitap okuma çağrısı
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Başkan Arı'dan gençlere kitap okuma çağrısı

17 dakika önce

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, gençler arasında kitap okuma alışkanlığının arttırılması amacıyla sosyal medya hesabı üzerinden kampanya başlattı.

Başkan Arı'dan gençlere kitap okuma çağrısı, System.String[]
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, gençler arasında kitap okuma alışkanlığının arttırılması amacıyla sosyal medya hesabı üzerinden kampanya başlattı.
Başkan Arı'nın, kitap okuma alışkanlığı konusunda farkındalık oluşturmak için belediye ve şahsi sosyal medya hesaplarından paylaştığı, her hafta üç kişiye bir başucu kitabını imzalayarak hediye edeceği yönündeki mesajı ilgi gördü.
Arı, mesajını beğenerek paylaşım yapan 5 kişiyi evine davet etti.

Genç konuklarına Cemil Meriç'in "Bu Ülke" kitabını imzalayarak hediye eden Arı, gençleri sahurda eğitimci yazar Vehbi Vakkasoğlu ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ile de buluşturarak sürpriz yaptı.

Gençlere fırsat buldukları her yerde kitap okumaları tavsiyesinde bulunduğunu belirten Arı, "Okumanın tadına alıştıktan sonra zaten bırakması mümkün değil." diyerek kitapların, onların en iyi arkadaşı olacağını söyledi.

Arı, "Biz gençlere güveniyoruz, gençlerin enerjisinden memleket yönetiminde de istifade etmek istiyoruz. Bu da ancak gençlerin daha çok okuyarak, kendilerini geliştirmesi ile mümkün olacak. Bu yüzden özellikle gençlerimize bol bol okumalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Eğitimci yazar Vakkasoğlu da Arı'yı başlattığı kampanyadan dolayı tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:28 Kaynak: AA
Rasim Arı, Nevşehir, Güncel
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