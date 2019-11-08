Başkan Arı'dan Mevlit Kandili mesajı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.



Arı, Mevlit Kandili'nin, tüm insanlığa ve İslam dünyasına barış, huzur ve hayır getirmesini dilediği mesajında, ahlak, fazilet, sevgi, şefkat ve merhamet peygamberi Hazreti Muhammed'in hayatının ve tebliğinin insanlık için değerlendirilmesi gereken bir fırsat olduğunu belirtti.



Hazreti Muhammed'in din, dil, renk ve ırk ayrımı yapmadan verdiği mesajlarla sadece müminlere değil, tüm dünya insanları için köklü bir kurtuluş reçetesi ortaya koyduğunu vurgulayan Arı, şunları kaydetti:

"Peygamberimiz, yaşadığı dönemde ahlakı, örnek kişiliği ile büyük bir toplum önderi olduğunu ispatlamıştır. Allah'tan aldığı vahiyleri paylaşarak müminler başta olmak üzere tüm dünya insanlarının kıyamete kadar olan süre içinde mutluluğu için mücadele eden yüce peygamberimizin hayatını iyi idrak etmek her Müslüman için en temel vazifedir. Onun için Hazreti Muhammed Mustafa'nın dünyayı şereflendirdiği bu geceyi çok iyi idrak etmek gerekir."